"Надо вернуть все захваченные земли и платить компенсацию": что Навальный говорил об Украине и о войне

ТСН.ua собрал высказывания оппозиционера Алексея Навального об Украине, в частности о Крыме, и о войне.

Российский оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный, укоторый умер в российской колонии 16 февраля, заявлял, что Россия должна признать границы Украины, определенные в 1991 году.

ТСН.ua собрал высказывания оппозиционера Алексея Навального об Украине, в частности о Крыме, и о войне.

Навальный называл войну против Украины несправедливой, ожидал неизбежного поражения России, предлагал признать территорию Украины в границах 1991 года и платить компенсацию за агрессию. Такое мнение оппозиционер высказал в "15 пунктах гражданина России, желающего добра своей стране".

Примечательно, что Навальный уже отказался от претензий России на Крым, хотя раньше сомневался в необходимости вернуть его Украине. Ранее Навальный прославился выражением, что "Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

"Какие границы у Украины? Такие же, как и в России, – международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – отметил российский оппозиционер.

В одном из пунктов Навальный призывает "оставить Украину в покое", дать нам возможность развиваться, как хочет наш народ, прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины.

Репарации Украине

Также политзаключенный выступал за выплату Киеву репараций и расследование военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения относительно наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации. Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами", – написал Навальный.

"Россия проиграет войну"

"Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под бессмысленными поводами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремится сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах", — писал оппозиционер.

По его мнению, российский режим в войне может полагаться только на заключенных и насильственно мобилизованных, добровольцев нет. Он возлагает на режим Путина ответственность за десятки тысяч убитых украинцев, страдания миллионов, военные преступления, разрушение городов и инфраструктуру.

"Реальные причины войны — политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель", – считал Навальный.

По его мнению, Россия уже проигрывает войну, а призывы российских властей к переговорам и прекращению огня – лживые.

"Именно осознание этого изменило риторику власти от "Киев за три дня" к истерическим угрозам применить ядерное оружие в случае проигрыша. Окончательное военное поражение можно отсрочить ценой жизни еще сотен тысяч мобилизованных, но в целом оно неизбежно", – отмечал оппозиционер.

Демонтаж путинского режима

"Демонтаж режима Путина и его диктатуры. В идеале – через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания", – предлагал оппозиционер. Он выступал за установление в России парламентской республики.

В то же время Навальный, в отличие от большинства украинцев, не был согласен с тезисом, что у всех россиян имперское сознание и называет такое мнение – чепухой.

Предыдущие высказывания Навального о Крыме

Отметим, что впервые Алексей Навальный четко выразил свою позицию относительно территориальной целостности Украины. Осенью 2014 года он отметился скандальным заявлением, сказав, что Крым "де-факто русский".

Тогда Навальный заявил, что "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

В 2015-м Навальный заявлял, что "вопрос Крыма" не удастся быстро решить, ведь там якобы проживает 3 миллиона человек с российскими паспортами.

"Мы забьем собой тюрьмы и автозаки"

По убеждению Алексея Навального, чем сейчас может гордиться Россия – это теми, кто находится в тюрьме из-за того, что сказал ни войне. Российский оппозиционер в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, призвал жителей России выходить на протесты против войны в Украине.

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"Давайте хоть бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно сумасшедшим царьком против Украины. Я не могу, не желаю и не молчу, смотря, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стало поводом к тому, чтобы россияне убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали россиян.

Путин – это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, то это 6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами "нет войне".

Говорят, не может призвать на митинг тот, кто не пойдет на него и рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, так что мне, кажется, можно.

Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или с другой стороны планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и 14:00 в выходные и праздники.

Если можете делать походку – делайте в выходные. Да, в первый день может получиться мало народу. А во второй – еще меньше.

Но мы должны, стиснув зубы и устраняя страх, выходить и требовать прекращения войны.

Каждого арестованного должны сменить двое.

Если – для прекращения войны – мы должны умертвить тюрьмы и автозаки, мы убьем собой тюрьмы и автозаки.

Все имеет цену, и сейчас весной 2022 года эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не быть против войны. Давайте бороться против войны", — написал Навальный.

Напомним, ранее руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что новым главой России может стать оппозиционер Навальный.

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