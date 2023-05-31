"Надо всего 2-3 тысячи человек": генерал-майор СБУ заявил, что российские добровольцы могут оторвать кусок РФ

Российским добровольцам необходимо несколько тысяч вооруженного личного состава, чтобы оторвать от России часть территорий и создать там новую РФ.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун убежден: если российские добровольцы смогут сконцентрировать значительные силы и зайти в РФ, они смогут оторвать какую-то территорию России.

Об этом Ягун сказал в эфире "Эспрессо".

"Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить — это будет серьезное предостережение России относительно развертывания последующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди — это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом", — сказал генерал-майор СБУ.

Ягун убежден, что оппозиционеры, воюющие в составе РДК, имеют серьезные намерения по освобождению РФ. По его словам, на территории, которую они возьмут под контроль, добровольцы могут устроить что-то вроде "другой России".

"То, что они нам сейчас помогают и нам это на пользу — это 100%. Им нужно значительное количество людей. Если они смогут в какой-то момент гарантировать, что заходя в Россию, они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки", — считает Ягун.

Напомним, 22 мая добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили пересечение украино-российской границы в Белгородской области.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Впоследствии одна из "пострадавших" во время рейда российских добровольцев Белгородщиной заявила, что ее удерживали американцы и поляки.

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