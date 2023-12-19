"Надоело": в Польше украинские водители перекрыли несколько дорог — какой была реакция полиции

В полиции заявили, что будут пытаться договориться с протестующими.
В Польше 19 декабря украинские водители перекрыли несколько трасс. Протестующие объясняют, что им надоела блокада украинской границы.
Об этом пишет польское издание Onet.
Во вторник, 19 декабря, по меньшей мере, в двух местах украинские водители начали стихийное перекрытие дорог. В частности, на выезде из Хелма в направлении Люблина.
"Украинские водители стихийно вышли на пешеходный переход, они ходят по этому переходу, препятствуют и блокируют проезд. Мы находимся на месте и ведем с ними переговоры, чтобы прекратить акцию протеста", — рассказала комиссар Ева Чиж, пресс-офицер Хелмской городской полиции.
Полиция организовала объезды для тех, кто едет по этим дорогам.
Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят по кругам.
"Они говорят, что им надоела сложившаяся ситуация и продолжающаяся блокада пограничных переходов. Своим поведением они хотят привлечь внимание к проблеме, которая их касается", — говорит житель Польши, живущий вблизи украинской границы.
Напомним, поляки вновь заблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".
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