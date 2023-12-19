"Надоело": в Польше украинские водители перекрыли несколько дорог — какой была реакция полиции

В полиции заявили, что будут пытаться договориться с протестующими.

В Польше 19 декабря украинские водители перекрыли несколько трасс. Протестующие объясняют, что им надоела блокада украинской границы.

Об этом пишет польское издание Onet.

Во вторник, 19 декабря, по меньшей мере, в двух местах украинские водители начали стихийное перекрытие дорог. В частности, на выезде из Хелма в направлении Люблина.

"Украинские водители стихийно вышли на пешеходный переход, они ходят по этому переходу, препятствуют и блокируют проезд. Мы находимся на месте и ведем с ними переговоры, чтобы прекратить акцию протеста", — рассказала комиссар Ева Чиж, пресс-офицер Хелмской городской полиции.

Полиция организовала объезды для тех, кто едет по этим дорогам.

Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят по кругам.

"Они говорят, что им надоела сложившаяся ситуация и продолжающаяся блокада пограничных переходов. Своим поведением они хотят привлечь внимание к проблеме, которая их касается", — говорит житель Польши, живущий вблизи украинской границы.

Напомним, поляки вновь заблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин".

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