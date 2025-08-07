ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Надпись "Слава УПА" появилась на памятнике жертвам Волынской трагедии в Польше

Памятник в польском селе был установлен в прошлом году и до сих пор он не был объектом вандализма.

Автор публикации
Богдан Скаврон
надпись на памятнике

Памятник жертвам Волынской трагедии разрисовали / © Facebook Marcin Rola

В польском селе Домостове Подкарпатского воеводства на памятнике жертвам Волынской трагедии неизвестный мужчина, которого зафиксировала камера наблюдения, нарисовал красно-черный флаг и сделал провокационную надпись «Слава УПА».

Об этом сообщает Radio Rzeszów.

Местная полиция проводит расследование, выясняя обстоятельства этого инцидента.

За памятником ведется видеонаблюдение — на записи видно, что злоумышленник приехал на велосипеде и у него был рюкзак.

Этот памятник был установлен в прошлом году и до сих пор он не являлся объектом такого вандализма.

/ © Facebook Marcin Rola

© Facebook Marcin Rola

Правда, как отмечает польское издание, внешний вид памятника вызвал противоречивые отзывы — прежде всего из-за расположенной в центре композиции с трезубыми вилами, на которых нанизано тело ребенка.

Напомним, ранее депутат польского Сейма Роман Фриц сравнил приветствие «Слава Украине!» с нацистским лозунгом.

