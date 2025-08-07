- Дата публикации
Надпись "Слава УПА" появилась на памятнике жертвам Волынской трагедии в Польше
Памятник в польском селе был установлен в прошлом году и до сих пор он не был объектом вандализма.
В польском селе Домостове Подкарпатского воеводства на памятнике жертвам Волынской трагедии неизвестный мужчина, которого зафиксировала камера наблюдения, нарисовал красно-черный флаг и сделал провокационную надпись «Слава УПА».
Об этом сообщает Radio Rzeszów.
Местная полиция проводит расследование, выясняя обстоятельства этого инцидента.
За памятником ведется видеонаблюдение — на записи видно, что злоумышленник приехал на велосипеде и у него был рюкзак.
Этот памятник был установлен в прошлом году и до сих пор он не являлся объектом такого вандализма.
Правда, как отмечает польское издание, внешний вид памятника вызвал противоречивые отзывы — прежде всего из-за расположенной в центре композиции с трезубыми вилами, на которых нанизано тело ребенка.
Напомним, ранее депутат польского Сейма Роман Фриц сравнил приветствие «Слава Украине!» с нацистским лозунгом.