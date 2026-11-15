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Надписи «Слава УПА» на памятниках в Польше: полиция задержала 17-летнего украинца и раскрыла след РФ
В Польше разыскивают злоумышленников, разрисовавших два памятника в Варшаве. Одного подозреваемого — 17-летнего украинца уже задержали в Гданьске.
В Польше разгорелся скандал из-за серии провокационных надписей Slava UPA на исторических памятниках в Варшаве и других городах. Полиция уже задержала первого подозреваемого, а расследование вывело на след возможных заказчиков, искавших исполнителей через Telegram и обещавших сотни долларов.
О деталях расследования сообщает польское издание RMF24.
Надписи «Slava UPA» в Варшаве: какие памятники разрисовали вандалы
Как сообщает RMF24, очередные случаи поругания исторических памятников зафиксировали в Варшаве. Надписи Slava UPA появились сразу на двух знаковых монументах:
на памятнике Героям гетто у Музея истории польских евреев POLIN;
на памятнике Солдатам 1-й армии Войска Польского в Сквере политических узников сталинизма.
По словам младшего аспиранта Столичной комендатуры полиции Бартломея Снедали, на местах происшествия работали следственно-оперативные группы и криминалисты.
«Когда злоумышленники будут установлены и задержаны, тогда можно будет сказать больше. Полицейские проводят мероприятия, направленные на их задержание», — сообщил представитель полиции.
Ассоциация «Еврейский исторический институт в Польше» осудила действия вандалов и подчеркнула, что речь идет не о единичных случаях.
«Это позорное нападение на память о жертвах Холокоста и героях еврейского сопротивления. Подобные акты вандализма зафиксированы на 11 памятниках в 4 польских городах», — заявили в Ассоциации в соцсетях.
500 долларов за надписи на памятниках: кого задержали в Гданьске
Ранее подобные провокации зафиксировали в польском Тригороде — агломерации Гданьска, Сопота и Гдыни. Там надписи «Slava UPA» были обнаружены на семи объектах, в том числе на Памятнике морской Польше в Сквере Костюшко и Памятнике выселенным гдынянам.
В рамках расследования полиция Гданьска задержала 17-летнего гражданина Украины. Молодого человека подозревают в повреждении памятников и пропаганде тоталитарного строя.
Как выяснило издание Trójmiasto.pl, исполнителей могли привлекать через Интернет. В одном из Telegram-каналов неизвестные предлагали 500 долларов за нанесение провокационных надписей и расклеивание QR-кодов на монументах.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Варшаве неизвестные красной краской нанесли надписи Slava UPA на два памятника — героям Варшавского гетто и солдатам 1-й армии Войска Польского. В украинском посольстве предположили, что инцидент может стать российской провокацией, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.