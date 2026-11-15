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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Надписи «Слава УПА» на памятниках в Польше: полиция задержала 17-летнего украинца и раскрыла след РФ

В Польше разыскивают злоумышленников, разрисовавших два памятника в Варшаве. Одного подозреваемого — 17-летнего украинца уже задержали в Гданьске.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Памятник в Варшаве с надписью "Slava UPA"

Памятник в Варшаве с надписью "Slava UPA" / © PAP

В Польше разгорелся скандал из-за серии провокационных надписей Slava UPA на исторических памятниках в Варшаве и других городах. Полиция уже задержала первого подозреваемого, а расследование вывело на след возможных заказчиков, искавших исполнителей через Telegram и обещавших сотни долларов.

О деталях расследования сообщает польское издание RMF24.

Надписи «Slava UPA» в Варшаве: какие памятники разрисовали вандалы

Как сообщает RMF24, очередные случаи поругания исторических памятников зафиксировали в Варшаве. Надписи Slava UPA появились сразу на двух знаковых монументах:

  • на памятнике Героям гетто у Музея истории польских евреев POLIN;

  • на памятнике Солдатам 1-й армии Войска Польского в Сквере политических узников сталинизма.

По словам младшего аспиранта Столичной комендатуры полиции Бартломея Снедали, на местах происшествия работали следственно-оперативные группы и криминалисты.

«Когда злоумышленники будут установлены и задержаны, тогда можно будет сказать больше. Полицейские проводят мероприятия, направленные на их задержание», — сообщил представитель полиции.

Ассоциация «Еврейский исторический институт в Польше» осудила действия вандалов и подчеркнула, что речь идет не о единичных случаях.

«Это позорное нападение на память о жертвах Холокоста и героях еврейского сопротивления. Подобные акты вандализма зафиксированы на 11 памятниках в 4 польских городах», — заявили в Ассоциации в соцсетях.

/ © PAP

© PAP

/ © PAP

© PAP

/ © PAP

© PAP

500 долларов за надписи на памятниках: кого задержали в Гданьске

Ранее подобные провокации зафиксировали в польском Тригороде — агломерации Гданьска, Сопота и Гдыни. Там надписи «Slava UPA» были обнаружены на семи объектах, в том числе на Памятнике морской Польше в Сквере Костюшко и Памятнике выселенным гдынянам.

В рамках расследования полиция Гданьска задержала 17-летнего гражданина Украины. Молодого человека подозревают в повреждении памятников и пропаганде тоталитарного строя.

/ © PAP

© PAP

Как выяснило издание Trójmiasto.pl, исполнителей могли привлекать через Интернет. В одном из Telegram-каналов неизвестные предлагали 500 долларов за нанесение провокационных надписей и расклеивание QR-кодов на монументах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Варшаве неизвестные красной краской нанесли надписи Slava UPA на два памятника — героям Варшавского гетто и солдатам 1-й армии Войска Польского. В украинском посольстве предположили, что инцидент может стать российской провокацией, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

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