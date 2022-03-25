Надуманная проблема: премьер Беларуси посоветовал женщинам заменить дефицитные прокладки прогулками и спортом

Роман Головченко назвал дефицит прокладок в стране надуманной проблемой.
В Беларуси вслед за РФ, напавшей на Украину, возник дефицит средств для интимной гигиены, в частности опустели полки с прокладками. Однако премьер Белоруссии Роман Головченко назвал дефицит прокладок в стране надуманной проблемой и посоветовал женщинам больше гулять.
Об этом пишет пользователь Twitter.
"Трескотня об этих прокладках уже набила оскому. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе и прокладки не понадобятся!", — написал он.
Пользователи Сети смеются над таким "советом" премьера страны. Вот что пишут люди:
- Эксперт однако
- Берите вату, пока есть
- А чувак разбирается в менструации.
- Эталон д*била
- Месячные тоже – надуманная проблема. На самом деле, их не существует, а прокладки мы покупаем просто так, потому что так в рекламе нас с детства научили
- А, да у меня месячные, потому что я мало гуляю на свежем воздухе и спортом не занимаюсь. Окей
Тем временем россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.
Как сообщалось, граждане страны-захватка начали ощущать последствия "бойкота" всемирно известных брендов, которые из-за нападения России на Украину ушли с их рынка. Российская блоггерша в Instagram рассказала о массовой панике, которая уже охватила граждан страны-агрессора.
Также мы писали, что в России заблокировали Instagram и блоггеры в отчаянии и истерии прощаются с соцсетью.
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