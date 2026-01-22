Надвигается катастрофический ледяной шторм: 100 млн человек в зоне опасности

Снегопад в США / © Getty Images

США готовятся к удару мощной «атмосферной реки», которая принесет катастрофический гололед и снегопады. Более 100 млн человек получили предупреждение об опасности, что грозит полной остановкой транспорта и блэкаутами.

Об этом пишет Independent.

Миллионы американцев находятся в состоянии подготовки к возможному катастрофическому ледяному шторму, который, по прогнозам метеорологов, может вызвать массовые отключения электроэнергии и существенные проблемы с передвижением по всей территории США.

Опасные погодные условия прогнозируют с 23 января и на выходные: зона непогоды протянется от Нью-Мексико до штатов Каролин, где ожидается сильный гололед, тогда как северные регионы готовятся к интенсивным снегопадам.

По предварительным данным, под зимними погодными предупреждениями уже оказались около 100 млн человек. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах Арканзаса, Луизианы, Алабамы и Теннесси толщина льда может превысить полдюйма (1,27 см).

Шторм, как ожидается, принесет сильный снег, ледяной дождь и мокрый снег из-за так называемой «атмосферной реки» влаги, которая охватывает южные и восточные штаты.

Местные власти заблаговременно готовятся к стихии, мобилизуя снегоуборочную технику, а также автопарки с солью и рассолом, чтобы уменьшить последствия морозов и осадков.

Напомним, Европу охватила аномальная погода: пока Гамбург расчищает Эльбу ото льда, а Швейцария страдает от редких морозов из-за мощного северо-восточного антициклона, Сицилию и юг Франции накрывают штормы и ливни, подпитанные теплым Средиземным морем. Самая тяжелая ситуация в Украине, где арктический воздух снизил температуру до -15 °C, что Россия использует как повод для усиления атак на энергосистему. В то же время полярный вихрь несет экстремальные холода в США, где под угрозой -20 °C оказались более 150 млн человек.