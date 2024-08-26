Надвигается война, о которой никто не говорит: NYT предоставил подробности

На востоке Африки, куда Украина продает свое зерно, может вспыхнуть новая большая война. Агрессором, вероятно, выступит Эфиопия.

Об этом говорится в The New York Times.

По словам авторов материала – научных сотрудников Университета Могадишо (Сомали), из-за экспансионистских амбиций и бездумных планов премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Африканский Рог стоит на пороге войны, которая может поставить под угрозу регион и затронуть последствия остального мира.

"Беда точно пришла... Это нужно остановить, пока не поздно", – пишут авторы статьи.

По их словам, действующий правитель Эфиопии "одержим идеей обеспечения стране выхода к мировому океану, которого пока нет".

В The New York Times отмечают, что Сомали находится в состоянии полураспада на протяжении нескольких десятилетий. Страна является самой слабой из пяти прибрежных государств, граничащих с Эфиопией. Поэтому она очевидна цель потенциального завоевания.

1 января 2024 года Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной Сомалилендской республики, контролирующей северо-запад Сомали. В обмен на официальное признание Сомалиленда Эфиопия получит 20 км участка морского побережья в Аденском заливе. Авторы называют это явным нарушением суверенитета и сомалийской территориальной целостности.

"Сомали немедленно отклонила меморандум и начала дипломатическое наступление, объяснив государствам региона и международным государствам, что Эфиопия стремится установить контроль над сомалийской территорией незаконными средствами", – пишут авторы.

Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.

Также специалисты отмечают, что потенциальная война затронет государства Красного моря, в частности, Саудовскую Аравию и Египет. Учитывая, что США, Китай и некоторые европейские страны уже имеют свои военные базы на берегах Красного моря, а Турция, Иран, ОАЭ и РФ претендуют на это, регион "может быстро стать опасным полем боя для глобальных и региональных государств".

В то же время Красное море жизненно важно для международной торговли и безопасности, ведь здесь проходит основной маршрут из Азии в Европу и Америку.

Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран. Об этом ранее сообщали в ЦНС. Враг наладил новую логистичку для вывоза зерна. Аграрную продукцию поездами доставляют из Луганщины в Каспийское море, а затем везут в Иран.

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