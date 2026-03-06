Надвигаются разрушительные торнадо: под угрозой миллионы людей

Торнадо в США / © Getty Images

Реклама

Весенний сезон штормов в США начался с аномального столкновения холодного канадского воздуха и тепла из Мексиканского залива. Из-за этого под угрозой разрушительных торнадо оказались более 28 млн жителей центральных штатов.

Об этом сообщило AP.

Миллионы жителей США могут оказаться под угрозой торнадо, ведь сезон весенних штормов в стране начался раньше. Специалисты опасаются, что первая масштабная вспышка непогоды весной может накрыть центральные штаты. В зоне риска — миллионы людей от Техаса до Айовы, где возможно формирование мощных торнадо.

Реклама

По информации Национальной метеорологической службы США, поздно вечером сильные грозы могут начаться в районе Техасского Панхендла, на западе Оклахомы и в отдельных частях Канзаса. Синоптики также предупреждают о возможном крупном граде, сильных порывах ветра и вероятности нескольких торнадо.

Торнадо в США — когда будет наибольшая опасность

Метеорологи прогнозируют, что самые интенсивные штормы сформируются 6 марта. Самая уязвимая зона охватывает значительную часть Оклахомы, Канзаса и Миссури, а также некоторые соседние штаты.

«Вероятно, это наше первое действительно серьезное событие этого сезона, когда люди начинают внимательнее следить за погодой в преддверии весеннего штормового периода», — сказала заместитель директора агентства по чрезвычайным ситуациям округа Вашингтон Мелисса Мейес в Бартлсвилле (штат Оклахома).

Зоны наивысшего риска штормов в США

По оценкам Национального центра прогнозирования штормов, 6 марта более 6 млн американцев будут находиться в зоне наивысшего риска опасной погоды. Среди них — жители агломераций Канзас-Сити и Талсы.

Реклама

Еще примерно 22 млн человек окажутся в зоне повышенного, но немного меньшего риска. В нее входят Оклахома-Сити, Сент-Луис, Омаха (штат Небраска) и Милвоки (штат Висконсин).

«Мы буквально в самом центре этой зоны», — сказал заместитель директора управления по чрезвычайным ситуациям округа Дуглас в Канзасе Джон Стайпетич.

Он отметил, что в течение недели сотрудничал с синоптиками, чтобы получить более точные прогнозы и подготовить информационный отчет для школ, государственных учреждений и местных организаций.

Причина торнадо

Метеорологи объясняют, что мощные штормы формируются из-за столкновения теплого воздуха, который поступает на север из Мексиканского залива, с холодными воздушными массами из Канады, которые движутся вместе с холодными фронтами.

Реклама

В восточных регионах США такая погодная ситуация также может вызвать необычно высокую температуру уже к выходным.

Федеральные синоптики отмечают, что температура может превышать средние показатели для этого времени года на 20 — 30 градусов по Фаренгейту. В некоторых районах долины Огайо и Среднеатлантического региона температура может подняться выше +26°C, а дневные температурные рекорды могут быть побиты во многих городах.

Например, в Луисвилле (штат Кентукки) 6 марта ожидается до +27°C. В Атланте 7 марта прогнозируют около +28°C, а в Вашингтоне — примерно +23°C.

Непогода в США совпадает с началом сезона торнадо

Весенние штормы совпадают с началом периода, который в США традиционно считают сезоном торнадо. Его старт отличается в зависимости от региона.

Реклама

В так называемой «Аллее торнадо», охватывающей Канзас, Оклахому и Техас, пик активности обычно приходится на май и начало июня. В то же время в южных штатах — так называемой «Дикси-аллее», к которой относятся Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Джорджия — сезон торнадо начинается раньше.

В США призывают готовиться к штормам

Специалисты по безопасности советуют заранее подготовиться к возможным торнадо и соблюдать базовые правила безопасности. По словам Мелиссы Мейес, в этот период важную роль в предупреждении населения играют социальные сети.

«Вероятно, уже сегодня днем мы начнем активно распространять советы по безопасности», — сказала она.

В городе Лоуренс (штат Канзас) спасатели должны донести информацию до различных групп людей — студентов, работников университета и посетителей, которые могут быть не знакомы с особенностями местной погоды.

Реклама

«Даже люди, которые прожили в Канзасе всю жизнь, иногда путаются относительно того, что означает сирена. Если вы слышите сирену — это означает, что приближается торнадо, и нужно немедленно искать укрытие», — отметил Стайпетич.

К слову, в конце февраля северо-восток США охватил мощный «бомбовый циклон» с ураганным ветром до 135 км/ч. и редким явлением грозового снега, что зафиксировали спутники NASA. Из-за рекордных снегопадов (до 67 см в Массачусетсе и 38 см в Нью-Йорке) в ряде штатов было объявлено чрезвычайное положение, сотни тысяч жителей остались без света. Для Нью-Йорка это стало первым предупреждением о метели за последние девять лет.