Наемники "Вагнера" первыми сбили Ил-22 – ценный и редкий самолет: детали от Игната

Самолетов Ил-22, которые называют воздушными пунктами управления, в России не более 10.

Во время бунта наемников ЧВК "Вагнер" во главе с владельцем Евгением Пригожиным в России был уничтожен ценный и редкий самолет Ил-22 и не только.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью Radio NV.

"Во время неудачной попытки боевиков из террористической организации "Группа Вагнера" во главе с предводителем Евгением Пригожиным "пойти на Москву" в РФ был уничтожен самолет Ил-22, и это был первый случай ликвидации такой авиации", — сообщил Игнат.

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Кроме того, во время мятежа были уничтожены:

два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52),

один военно-транспортный вертолет Ми-8,

один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания помех.

Игнат отметил, что вертолет Ми-8 – очень ценный для российской армии. По его словам, таких авиасудов в России "не так много".

Что касается Ил-22, то пресс-секретарь Воздушных сил проинформировал, что этот самолет уже был поражен украинскими зенитными ракетами. Тогда судно получило только повреждения и вернулось на базу в России, где, наверное, его восстановили.

Игнат рассказал, что Ил-22 работает вместе с самолетом А-50. Именно А-50 попытались взорвать в Беларуси партизаны с помощью дрона.

"Они на юге Украины в Азовском и Черном морях всегда летают, отслеживают радиолокационно наши средства, которые находятся в Украине", – сказал представитель ВС.

Он добавил, что Ил-22 также называют воздушным пунктом управления. Самолет ретранслирует сигнал и сообщает о воздушной обстановке.

"Это тоже важная техника, которая есть на вооружении российской армии. Я думаю, их в России также есть до 10 единиц – как и А-50. Но поражение его впервые – это тоже для нас хорошие новости. И плюс летчики – это самое ценное достижение. Пилотов так просто не подготовишь, нужны годы, чтобы воспитать настоящего пилота, который может выполнять боевые задания", — рассказал Игнат.

Потери в российской авиации во время мятежа Пригожина

24 июня, когда Пригожин с "вагнеровцами" объявили о марше на Москву, российская авиация потеряла по меньшей мере семь воздушных судов. Такие подсчеты распространялись в Сети. Так, сообщалось о сбитии наемниками трех вертолетов РЭБ Ми-8 МТПР, одного транспортного Ми-8, одного ударного Ка-52, одного транспортно-боевого Ми-35М и одного самолета Ил-22.

Комментируя уничтожение этих российских самолетов во время пригожинского мятежа, Игнат уже отмечал, что "это мощная техника, серьезно помогающая российской армии в войне против Украины".

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на 27 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 314 самолетов, 308 вертолетов и 3492 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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