Наезд на демонстрантов в Мюнхене: несколько человек в тяжелом состоянии, водитель задержан

В результате умышленного наезда автомобиля на людей, собравшихся в Мюнхене на профсоюзный митинг около 11 утра в четверг, 13 февраля, пострадали по меньшей мере 28 человек.

Об этом пишет Miami Herald.

По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, полиция рассматривает инцидент как предполагаемый теракт.

По данным полиции Мюнхена, подозреваемый в нападении водитель — 24-летний гражданин Афганистана, который подал ходатайство о предоставлении убежища в Германии.

"По меньшей мере 28 человек получили ранения, когда автомобиль врезался в тыл демонстрации, организованной профсоюзом Verdi, около 11 утра (10:00 по Гринвичу). Несколько пострадавших получили серьезные, опасные для жизни травмы", – говорится в сообщении полиции.

Представитель полиции Мюнхена Томас Шельсхорн также сообщил, что нападавшего удалось задержать после того, как полицейские произвели предупредительный выстрел.

"В настоящий момент он не представляет никакой опасности. У нас нет оснований полагать, что существует какая-либо опасность для общественности", — заявил он.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, 24-летний проситель убежища из Афганистана ранее привлекал внимание немецкой полиции за кражу в магазине и нарушение Закона о наркотиках. Он добавил, что нападавшего удалось задержать благодаря оперативным действиям полицейских, сопровождавших митинг.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по имеющейся у него информации, среди пострадавших есть дети.

Напомним, в Баварии в январе мужчина с ножом напал на группу детей из детского сада, гулявших с воспитателями в парке. В результате нападения погиб ребенок и мужчина, который пытался остановить нападавшего. А месяцем ранее, в Берлине мужчина напал с ножом на прохожих, ранив нескольких человек. Нападавший был крайне агрессивным, размахивал ножом и наносил удары, не выбирая жертвы.

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