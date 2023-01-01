"Нагло лжет и чувствует свой проигрыш": российский оппозиционный политолог назвал Путина стратегическим лузером

Глава Кремля Владимир Путин перед полномасштабным вторжением России в Украину был уверен, что прав и победит. Однако пока он ощущает свой проигрыш.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сказал об этом в эфире телеканала FREEДОМ.

Он напомнил, что два года назад писал о том, что "Путин – лузер".

"На мой взгляд, он лузер в стратегическом плане, потому что выбрал ту стратегию развития страны, которая ведет в тупик. Он поехал по советским рельсам, восстанавливая советскую вертикаль, забыв, куда эти рельсы ведут”, — сказал Орешкин.

Со времени, когда Путин начал уничтожать государственные институции РФ, парламентаризм, свободную прессу, независимые суды, стало ясно, что он приведет страну в тупик. Как только президент России стал выдавать себя за вождя, стало понятно, что страна направляется в тупик.

"И в этом смысле он стратегический лузер. Он выбрал неправильную лузу, если можно бильярдным термином это назвать. Мне, конечно, раньше никто не верил, потому что доминировала идея, что Россия поднимается с колен. Но мне казалось очевидным, что Путин предлагает ту модель развития, которая не вызывает интерес у современных народов”, — отметил Орешкин.

Путин, по словам эсперта, выступает за так называемый славянский русский мир. По мнению диктатора и его окружения, Беларусь и Украина – единственный народ.

"На самом деле это не так. Нормальные народы двигаются по европейской системе ценностей, потому что она интереснее, богаче, разнообразнее, она привлекательнее в смысле технологического, научного, которого угодно еще развитию. А вот Путин, как представитель класса чекистов, хочет жить в совке" "Потому что эти чекисты были тогда хозяевами страны, чекисты и партийная номенклатура конкурируют друг с другом. Как только он сделал этот выбор, стало ясно, что он загонит страну в тупик", — поделился мнением политолог.

В итоге Путин проиграл, ведь завел государство не просто в тупик, а на кровавый путь к неизбежной катастрофе.

Путин выбрал самый прямой путь к катастрофе. И это тоже закономерно. Если при Ельцине и Горбачеве огромная неэффективная экономическая модель страны распадалась мирно, относительно мирно, не без крови, но с минимумом по сравнению с происходящим сейчас, то Путин решил вернуть советские реалии и сделал этот распад еще более неизбежным и значительно кровавым. А теперь, конечно, он лузер. Собирался защититься от НАТО, а получил 1 000 километров границы со странами НАТО. Он собирался поднять "русский мир", но сделал его токсичным. Собирался увеличить количество российских граждан, но уменьшил его. Собирался поднять престиж российского оружия, но уронил его как никогда глубоко”, — сказал Орешкин.

Напомним, в результате РФ против Украины США ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что на Путина было покушение после начала полномасштабной войны против Украины.

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