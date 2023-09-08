Награжденный Путиным российский бизнесмен загремел в тюрьму в США на 9 лет

В четверг, 7 сентября, суд в Бостоне назначил 9 лет заключения 42-летнему российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, связанному с Кремлем, по делу о киберпреступлениях.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее он был признан виновным в участии в преступной схеме "инсайдерской биржевой торговли", которая принесла ему и его сообщникам прибыль в размере 93 миллиона долларов. Вместе с другими гражданами России Клюшин взламывал компьютерные сети США для получения секретной информации о компаниях, которую затем использовали в целях наживы. Также его признали виновным в кибератаке, которая обошлась двум ее жертвам в более $8 млн.

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Владислав Клюшин является основателем московской компании по информационным технологиям под названием М-13, работавшей на российское правительство. Эта ІТ-фирма разработала систему мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются администрация президента и Министерство обороны России. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать реакцию пользователей Сети на действия правительства и чиновников.

В 2020 году Владимир Путин наградил бизнесмена орденом Почета.

Россиянина арестовали 21 марта 2021 года в Швейцарии по запросу США. Женева экстрадировала его 18 декабря. Генпрокуратура России также просила о его выдаче, но ей было отказано.

Вместе с осужденным по делу проходят объявленные в розыск Николай Румянцев, Михаил Ирзак, Игорь Сладков и Иван Ермаков. Последний — бывший офицер российской военной разведки (ГРУ), разыскиваемый в США по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году и других эпизодах. Ермаков является заместителем гендиректора "М-13".

Адвокат Клюшина, который не признал на суде своей вины, считает своего клиента потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией.

Напомним, прошлым летом российская хакерская группа, известная как Cold River, атаковала три лаборатории ядерных исследований в Соединенных Штатах.

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