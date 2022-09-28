"Нах*ра нам тот Херсон?": как россияне убегают от мобилизации Путина и кому приносят повестки

Часть мужчин призывного возраста пытается пересидеть мобилизацию за границей, а некоторые – в лесу

Частичная мобилизация в России, объявленная указом Владимира Путина, вызвала панику. Сотни тысяч российских мужчин призывного возраста пытаются укрыться от повесток. На границе с Казахстаном, Монголией, Грузией и Финляндией выстроились многокилометровые очереди убегающих от военкомата россиян. В поисковых запросах россиян в Google все большую популярность приобретают "как бежать из России" и "как сломать руку".

ТСН.ua собрал подробности, как россияне бегут от мобилизации и кому в РФ приносят повестки.

"За Херсон умирать не собираюсь"

"ВВС Украина" приводит историю россиянина Ильи, 27-летнего инженера из Тулы, который, услышав объявление Путина о частичной мобилизации, сразу решил бежать.

"Дослушивал я его, собирая зимние вещи. В принципе, готов я был к этому с начала войны, но сумку не собирал, надеялся", — рассказывает он.

Подготовка заключалась в том, что Илья попросил подругу купить сим-карту на ее паспорт, договорился с армейским другом, что поживет на его даче в соседнем регионе, разработав туда маршрут электричками.

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Он понимал, что нужен военкомату, поскольку служил когда-то в танковых войсках. Илья говорит, что других вариантов для себя он не видел, на вопрос о возможности уехать за границу смеется: "Да кому я там нужен".

На вопрос, как он сам относится к происходящему в Украине, Илья говорит, что ему совершенно безразлично. "Это другая страна, нах*ра нам Херсон, я не знаю, умирать за него не собираюсь".

Россиянин также рассказал, что ни на один протестный митинг не ходил, и желания такого никогда не возникало — о протестах он говорит с заметной брезгливостью: "Им делать нечего".

Что будет делать он сам, Илья пока не знает. Он сидит на чужой даче, не предназначенной для зимовки. Он купил консервы и картошку, собирается жить экономно, пишет BBC.

Буряты прячутся в лесах

В Бурятии жительница села Дутулур Туяна рассказала BBC, что ночью пытались вручить 20 повесток ее соседям, "но не получилось".

"В сентябре у нас сезон кедровых орехов, и деревенские мужчины идут глубоко в лес, в тайгу, с ночевкой собирать орехи. На этом за день можно заработать 4-5 тысяч рублей. Мой дядя во вторник ушел, сосед ушел, еще один знакомый из райцентра", — говорит Туяна.

По ее словам, в лесу связи нет, поэтому "мужчины не знают, что в стране мобилизация началась, и их отправляют на войну".

Туяна еще 21 сентября знала по рассказам из районной администрации, что из всего их района должны были забрать 130 человек. То есть более 1% от общей численности мужчин района, где проживает около 12 тысяч мужчин.

Еще до того, как Путин официально объявил мобилизацию, повестку принесли дяде Туяны из того же села Дутулур. 50-летний мужчина взял ее и уехал в районную поликлинику, где измерил давление — оно оказалось повышенным.

В призывном пункте, временно развернутым в районном доме культуры, с этой справкой его сочли непригодным, но мужчина на всякий случай скрылся от военкомата на ферме с коровами. Там он ночует уже третьи сутки. С BBC он говорить отказался, говорится в публикации.

В соседнем селе Бичура повестки ночью приносили сотрудники администрации и полиции. Услышав стук в дверь, некоторые выходят с огнестрельным оружием, рассказывает друг Туяны, "но это больше для самообороны".

В Москве призывникам ломают двери

В Москве члены мобилизационных комиссий, чтобы вручить повестки, ломают двери. О таких случаях рассказал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

"В Косино-Ухтомском районе Москвы сотрудники "Жилищника" вместе с полицией, не предъявляя каких-либо документов, ломают тамбурные двери на лестничных площадках жилых домов для вручения жителям повесток в военкомат! Некоторые жители уже слышали угрозы отрезать электрические провода от квартиры, если мужчины не будут открывать дверь для получения повестки", — сообщил депутат.

В доказательство своих слов он показал сообщения москвичей, ставших "жертвами" действий мобилизационной комиссии.

Из России массово бегут мужчины

Многие россияне, не желающие погибать за Путина и "русский мир", начали "протестовать ногами" — бежать из страны. На границе РФ с Казахстаном, Монголией, Грузией и Финляндией выстроились многокилометровые очереди. Также россияне стали массово покупать железнодорожные и авиабилеты билеты в другие страны.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что после объявления частичной мобилизации из России сбежали по меньшей мере 261 тысяча мужчин.

По информации источника издания, в администрацию Путина от силовиков начали поступать цифры о количестве выезжающих из России мужчин. Якобы в справке ФСБ от 25 сентября указана цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды до вечера субботы, 24-го.

МВД Казахстана обнародовало данные, согласно которым с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч граждан России.

Самым популярным направлением для бегства россиян стала Грузия. Очередь из автомобилей на границе Грузии и России у пограничного перехода "Верхний Ларс" растянулась почти на 20 км. Здесь ждут по 40-50 часов. И некоторые россияне не выпускаются, ссылаясь на указ о мобилизации, сообщает DW.

Исход россиян, не желающих участвовать в мобилизации, продолжается. Очередь автомобилей на границе Грузии и России у погранперехода «Верхний Ларс» растянулась почти на 20 км. Здесь ждут по 40-50 часов. И некоторых россиян не выпустили, ссылаясь на указ о мобилизации pic.twitter.com/G5e94AFxJm — DW українською (@dw_russian) September 26, 2022

Контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на границе России и Грузии.

Очередь из граждан РФ, бегущих от путинской мобилизации pic.twitter.com — Zönöv (@zonov_sl) September 26, 2022

Кроме того, российские власти намерены развернуть на пограничном пункте "Верхний Ларс" мобильный пункт военкомата.