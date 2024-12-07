"Находился в отчаянии": президент Южной Кореи извинился за военное положение

Политик обратился к людям за несколько часов до голосования по поводу импичмента против него.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения в начале этой недели.

Об этом пишет издание Yonhap.

Он также пообещал не повторять такого.

"Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые наверняка были очень удивлены", — сказал Юн.

Об этом он заявил в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту. Президент Южной Кореи сказал, что ввел военное положение из-за "отчаяния". В то же время признал, что такое внезапное решение вызвало "беспокойство и неудобство" у людей.

"Я не избегу юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения", — добавил Юн.

Он пообещал оставить все решения, в частности, по его президентству, чтобы стабилизировать состояние в стране.

Оппозиционный блок, имеющий 192 места в парламенте (всего депутатов 300), должен проголосовать за импичмент Юн Сок Йоля позже. Для этого требуется не менее восьми голосов от руководящей партии, которая занимает 108 мест в Национальной ассамблее.

Что предшествовало

В пятницу, 6 декабря, полиция и прокуратура Южной Кореи создали отдельные следственные группы для рассмотрения обвинений против президента Южной Кореи, связанных с военным положением, которое президент ненадолго объявил в стране в ночь на 4 декабря.

Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране в ночь на 4 декабря для "защиты конституционного строя" — впервые с 1980-х годов. Причиной послужило то, что оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства о бюджете и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Через час после этого парламент Южной Кореи принял резолюцию с призывом отменить военное положение. За решение проголосовали 190 депутатов из 190, участвовавших в голосовании. Всего в Южной Корее 300 депутатов, но только 190 из них смогли попасть в здание парламента, несмотря на оцепление военных, штурмовавших здание Национальной ассамблеи.

После этого правительство Южной Кореи поддержало "план отмены военного положения", который требовал парламент. Офис премьера страны сообщил, что предложение было одобрено в 04:30 по местному времени. Военное положение длилось около шести часов.

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