Находка времен войны парализовала город: эвакуировали 30 тысяч жителей

В немецком городе Пфорцхайм были эвакуированы около 30 тысяч человек после того, как во время строительных работ обнаружили неразорванную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом 17 мая сообщила местная полиция, сообщает Радио Свобода.

По данным властей, опасную находку обнаружили в восточной части Пфорцхайма — города, расположенного примерно в 40 километрах северо-западнее Штутгарта.

Речь идет об авиабомбе типа HC-4000 весом около 1,8 тонн. Она содержит около 1,35 тонны взрывчатого вещества. Боеприпас планируют обезвредить в ближайшее время.

В городе ввели масштабную эвакуацию

Из-за опасной находки вокруг места обнаружения бомбы была создана эвакуационная зона радиусом 1,5 километра. Спасатели и полиция проверяют, покинули ли территорию все жители.

В зону ограничений попала часть центра города. Из-за эвакуации также нарушена работа общественного транспорта.

В то же время в городской администрации ранее заявляли, что бомба не представляет непосредственной угрозы населению, однако из соображений безопасности людей решили временно эвакуировать.

В Германии до сих пор находят боеприпасы времен войны

Неразорвавшиеся авиабомбы и другие боеприпасы времен Второй мировой войны в Германии находят регулярно, в частности во время строительных работ. Несмотря на то, что с окончания войны прошло более 80 лет, такие находки до сих пор представляют опасность и часто приводят к масштабным эвакуациям.

Ранее сообщалось, что в столице Чехии местная жительница принесла в полицию противотанковый снаряд, откликнувшись на акцию, позволяющую безнаказанно и без объяснений сдавать незаконно хранящееся оружие.

