Наиболее опасное место для туристов: обнаружен неожиданный "лидер" среди стран карманников
Италия признана самой опасной страной Европы для туристов из-за уровня карманных краж. За ней – Франция и Испания.
Несмотря на репутацию Барселоны как "столицы карманников", Испания не возглавила антирейтинг стран, где чаще всего грабят туристов. Новое исследование британской страховой компании Quotezone.co.uk показало: Италия заняла первое место по количеству карманных краж среди отдыхающих.
Об этом пишет издание Express.
Италия – лидер по количеству краж
Согласно анализу отзывов туристов и данных о количестве посетителей именно Италия оказалась самой опасной страной Европы для личных вещей.
Самым проблемным местом назвали римский фонтан Треви, у которого регулярно фиксируют попытки воровства. На TripAdvisor сотни отзывов содержат оговорки о карманниках.
"Будьте осторожны: вас могут обмануть, пока вы любуетесь фонтаном", - пишут туристы.
"Толпы настолько плотные, что можно легко потерять кошелек или телефон".
Франция - на втором месте
После Италии в списке Франция, где туристы чаще всего жалуются на карманников у Эйфелевой башни в Париже.
Более 800 отзывов в Google упоминают случаи воровства, а посетители советуют не держать вещи в открытых карманах и остерегаться мошенников.
"Через толпы будьте особенно внимательны. Здесь работают воры и уличные мошенники", - отмечает один из пользователей.
Испания – только третья
Хотя Испания, в частности Барселона, долгое время считалась "меккой" карманников, сейчас она только на третьем месте.
Далее в рейтинге – Германия, Нидерланды, Португалия, Турция, Греция, Польша и Ирландия.
Что говорят эксперты
Основатель Quotezone Грег Уилсон объяснил, что популярные туристические места всегда привлекают воров:
"Кража может произойти где угодно, но именно людные туристические локации — самые удобные для преступников. Наше исследование показало: даже в самых популярных направлениях отдыха риски остаются высокими".
Совет туристам:
Держите сумки застегнутыми.
Не носите ценности в наружных карманах.
Избегайте толп возле популярных достопримечательностей.
Не участвуйте в "уличных играх" - это частая схема мошенничества.