Наибольший оборонный рывок: что Россия готовит в 2025 году — тревожное заявление НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. / © Associated Press

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Россия стремительно наращивает военную мощь и может быть готова к применению силы против НАТО уже через пять лет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на дискуссии "Строя лучше НАТО" в Chatham House.

"Из-за России война вернулась в Европу", - подчеркнул Рютте. Он подчеркнул, что Москва действует в тесном союзе с Китаем, Северной Кореей и Ираном и совместно с ними мобилизует ресурсы в глобальном соревновании с демократическим миром.

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По словам генсека, Путин не замедляет свою военную машину, а наоборот ускоряет ее при поддержке китайских технологий. Россия сейчас производит боеприпасов за три месяца столько же, сколько весь Альянс за год. А ее оборонно-промышленная база поражает масштабами: в 2025 году ожидается выпуск 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер".

"Не будем обманывать себя, – сказал Рютте. – Новое поколение российских ракет сверхзвуковые и могут достичь европейских столиц за считанные минуты".

Он также предостерег, что Китай ведет похожую политику — интенсивно расширяет свои силы и ядерный арсенал. К 2030 году Пекин может иметь более 1000 стратегических ядерных боеголовок.

"Мы сталкиваемся не только с российской угрозой, но и с жесткой глобальной конкуренцией, терроризмом и стратегическим взаимодействием наших противников", - подытожил Рютте.

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Ранее Марк Рютте сообщал, что за последние годы угроза России только растет, и это должно стать сигналом для немедленных изменений в подходах НАТО.