Наибольший провал Моссада со времен Судного дня: почему израильская разведка упустила удар ХАМАСа

Эта операция фактически доказывает, что возможности разведки в Газе были никудышными.

Неожиданное нападение на Израиль палестинской группировки ХАМАС может быть одним из самых больших провалов израильской разведки Моссад со времен войны Судного дня 1973 года.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press, чтобы узнать, почему разведывательные способности Израиля не помогли им на этот раз.

Для палестинцев в Газе глаза Израиля никогда не бывают слишком далеко. В небе постоянно гудят беспилотники слежения. Высоко охраняемая граница усеяна камерами наблюдения и солдатами на страже. Разведывательные службы работают с источниками и кибернетическими возможностями, чтобы извлечь множество информации.

Но израильские спецслужбы, похоже, закрыли глаза накануне беспрецедентного нападения боевиков группировки ХАМАС, которые сломали израильские пограничные барьеры и отправили сотни боевиков на территорию Израиля, чтобы совершить дерзкое нападение, которое унесло жизнь сотен людей и подтолкнуло.

Ореол непобедимости

За десятилетие израильские спецслужбы завоевали ореол непобедимости благодаря ряду достижений. Израиль сорвал заговоры на Западном берегу реки Иордан, якобы охотился за боевиками ХАМАСа в Дубае и был обвинен в убийстве иранских ученых-ядерщиков в самом сердце Ирана. Даже когда их усилия терпели неудачу, такие агентства, как Моссад, Шин-Бет и военная разведка, сохраняли свою таинственность.

"Это большой провал"

Но нападение на выходные, которое застал Израиль врасплох во время великого еврейского праздника, ставит под сомнение эту репутацию и поднимает вопрос о готовности страны противостоять более слабому, но решительному противнику. Более 48 часов спустя боевики ХАМАСа продолжали воевать с израильскими войсками на израильской территории, а десятки израильтян оказались в плену ХАМАСа в Газе.

Палестинцы перевозят захваченного израильского гражданского (в центре) из Кфар-Аза в Сектор Газы, 7 октября 2023 года/Associated Press

«Это большой провал, — сказал Яков Амидрор, бывший советник по национальной безопасности премьер-министра Беньямина Нетаньяху. – Эта операция фактически доказывает, что возможности (разведки) в Газе были никудышные”.

Амидрор отказался объяснить причины неудачи, заявив, что уроки будут извлечены, когда ситуация стабилизируется.

Контр-адмирал Даниэль Хагари, главный военный спикер, признал, что армия должна дать общественности объяснения. Но он сказал, что сейчас не время. "Сначала мы воюем, а затем расследуем", — заявил он.

"Виновата не только разведка"

Некоторые говорят, что еще слишком рано возлагать вину исключительно на ошибку разведки. Они указывают на волну насилия низкого уровня на Западном берегу реки Иордан, опрокинувшей туда часть военных ресурсов, и на политический хаос, охвативший Израиль из-за шагов ультраправого правительства Нетаньяху по реформированию судебной системы. Противоречивый план поставил под угрозу сплоченность мощной армии страны.

Но очевидная нехватка предварительной информации о сговоре ХАМАСа, скорее всего, будет рассматриваться как главный виновник в цепи событий, приведших к самому смертоносному нападению на израильтян за последние десятилетия.

Израиль вывел войска и поселенцев из сектора Газа в 2005 году, что лишило его возможности контролировать события на этой территории. Но даже после того, как ХАМАС захватил Газу в 2007 году, Израиль, казалось, сохранял свое преимущество, используя технологическую и человеческую разведку.

Он утверждал, что знает точное местонахождение лидеров ХАМАСа, и, казалось, доказывал это, убивая лидеров боевиков во время хирургических ударов, иногда когда они спали в своих спальнях. Израиль знал, куда наносить удары по подземным туннелям, по которым ХАМАС переправляет боевиков и оружие, уничтожая километры скрытых ходов.

"ХАМАС сохранил свой план в тайне"

Несмотря на эти способности, ХАМАС сумел сохранить свой план в тайне. Жестокая атака, которая, вероятно, заняла месяцы планирования и тщательной подготовки и включала координацию между несколькими группами боевиков, похоже, прошла без внимания израильской разведки.

Амир Авиви, отставной израильский генерал, сказал, что не имея опоры в Газе, израильские службы безопасности все больше полагаются на технологические средства для получения разведывательной информации. По его словам, боевики в Газе нашли способы уклоняться от технологического сбора разведданных, давая Израилю неполное представление об их намерениях.

Палестинцы перевозят захваченного израильского гражданского (в центре) из Кфар-Аза в Сектор Газы, 7 октября 2023 года/Associated Press

"Другая сторона научилась бороться с нашим технологическим доминированием и перестала использовать технологии, которые могли бы его разоблачить", — сказал Авиви, служивший каналом передачи разведывательных материалов при бывшем начальнике военного штаба. Авиви является президентом и основателем Израильского форума обороны и безопасности.

"Возвращение в каменный век"

"Они вернулись в каменный век", — сказал он, объясняя, что боевики не пользовались телефонами и компьютерами и вели свои секретные дела в помещениях, специально защищенных от технологического шпионажа или в подполье.

Но Авиви сказал, что провал вышел за рамки простого сбора разведданных, и израильские службы безопасности не смогли составить точную картину из получавшихся разведданных на основе того, что он назвал ложным представлением о намерениях ХАМАСа.

"Готовились месяцами"

В последние годы израильские службы безопасности все чаще рассматривают ХАМАС как субъекта, заинтересованного в управлении, стремящегося развивать экономику Газа и повышать уровень жизни 2,3 миллиона жителей поселения. Авиви и другие утверждают, что правда заключается в том, что призывающий к уничтожению Израиля ХАМАС все еще считает эту цель своим приоритетом.

За последние годы Израиль позволил до 18 000 палестинским рабочим из Газы работать в Израиле, где они могут получать зарплату примерно в 10 раз выше, чем в обедневшем прибрежном анклаве. Силовые структуры рассматривали этот "пряник" как способ поддержания относительного покоя.

"На практике, сотни, если не тысячи боевиков ХАМАС готовились к неожиданному нападению месяцами, и об этом никому не было известно", — пишет Амос Харель, военный обозреватель, в ежедневной газете Haaretz. – Результаты катастрофические”.

"Недооценили предупреждение"

Союзники, делящиеся разведданными с Израилем, заявили, что спецслужбы неправильно воспринимают реальность.

Представитель египетской разведки заявил, что Египет, часто выступающий посредником между Израилем и ХАМАСом, неоднократно говорил с израильтянами о "что-то великом", не уточняя, что именно.

По его словам, израильские чиновники сосредоточены на Западном берегу реки Иордан и преуменьшают угрозу со стороны Газы. Правительство Нетаньяху состоит из сторонников еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, требующих усиления безопасности перед лицом растущей волны насилия, наблюдающейся там в течение последних 18 месяцев.

“Мы предупреждали их, что взрыв ситуации приближается, и очень скоро он будет велик. Но они недооценили эти предупреждения”, — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен обсуждать содержание чувствительных разведывательных дискуссий по СМИ.

Почему израильтян захватили врасплох?

Израиль также был озабочен и разорван на части планом Нетаньяху по реформированию судебной системы. Нетаньяху неоднократно получал предупреждения от своих руководителей оборонного ведомства, а также от нескольких бывших руководителей разведывательных служб страны о том, что план, вызывающий раскол, разрушает сплоченность служб безопасности страны.

Мартин Индик, работавший специальным посланником на израильско-палестинских переговорах во времена администрации Обамы, сказал, что внутренние разногласия по поводу законодательных изменений были отягчающим фактором, который способствовал тому, что израильтяне были захвачены врасплох.

"Это расшатало ЦАХАЛ таким образом, что, я думаю, мы обнаружили, что это было огромным отвлекающим маневром", — сказал он.

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