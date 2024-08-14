Операция в Курской области стала самым большим ударом по имиджу России после первых месяцев 2022 года. Из-за этого государство-агрессор не вызывает симпатии у азиатских и латиноамериканских медиа.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин.

Он подчеркивает, что очень важно понимать этот факт с точки зрения восприятия.

"Это самый большой удар по имиджу российского режима после первых недель и месяцев 2022 года. Это совершенно очевидно", – сказал Климкин.

В частности, добавляет дипломат, из-за событий последней недели РФ не вызывает симпатии у азиатских и латиноамериканских СМИ.

"Я пересмотрел, кстати, много азиатских, латиноамериканских, африканских не успел, но я думаю, что там примерно та же логика с определенными поправками. Особой симпатии Россия в этой всей ситуации отнюдь не имеет, не генерирует и не вызывает – это достаточно очевидно", – заметил Климкин.

Напомним, Силы Обороны Украины продолжают увольнять населенные пункты Курщины. Пока они контролируют Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие.

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