"Наивно и небрежно": в Германии призывают немедленно подключить к сети отключенные ранее АЭС

Глава правительства Баварии подчеркнул, что власти федеральной земли готовы взять на себя ответственность за функционирование расположенной на ее территории АЭС "Изар-2".

Последние три атомные электростанции Германии, отключившие 15 апреля от энергосистемы страны, призывают подключить вновь.

Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зедер, передает Bild.

Он потребовал немецкого правительства подключить эти АЭС к сети или по крайней мере представить план их подключения в случае чрезвычайной ситуации в энергетике.

Зедер считает, пока не пройдет энергетический кризис и Германия не перейдет полноценно на возобновляемые источники энергии, отказ от атомной энергетики является "наивным и небрежным".

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", – заявил Зедер.

Глава Баварии также стремится к сотрудничеству с другими странами по созданию собственного исследовательского реактора.

Зедер убежден, что отключение немецких АЭС в условиях продолжительного энергетического кризиса является ошибочным шагом.

"Федеральное правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции", надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия», – добавил Зедер.

Напомним, Германия отключила последние атомные станции в рамках реализации Берлином своего плана по переходу к возобновляемому производству электроэнергии к 2035 году. Эти атомные электростанции обеспечивали всего 5% производства электроэнергии. Окончательно отказаться от ядерной энергетики в стране решили после крушения на Фукусиме 2011 года. Но из-за войны в Украине пришлось отложить решение.

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