Накануне саммита G7 Байден и Джонсон провели личную встречу: о чем говорили лидеры стран

Саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

В пятницу, 11 июня, в Великобритании стартует саммит G7, на который одним из первых приехал президент США Джо Байден. Хозяин саммита, британский премьер Борис Джонсон и американский президент вместе с первыми леди накануне совершили небольшую прогулку к побережью после чего лидеры двух стран начали переговоры.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Байден и Джонсон во время личной встречи обсудили ряд внешнеполитических вопросов, Северную Ирландию, проблемы, связанные с коронавирусом, климатом а также двусторонние отношения и продвижение общих ценностей в мире.

"Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США для защиты нашего народа, повышение процветания обеих наших стран и пропаганды наших ценностей во всем мире. Они обсудили ряд вопросов внешней политики, в частности Афганистан, Китай, Иран и Россию. Они согласились, что партнерство Великобритании и США является более важным, чем когда-либо, поскольку мы решаем общие проблемы, такие как изменение климата и борьба с пандемией коронавируса", — говорится в сообщении.

В то же время The Guardian пишет, что после встречи с Байденом Джонсон сообщил журналистам, что остался доволен переговорами с президентом США. "Поэтому это большой глоток свежего воздуха. Это новое, интересное, и мы очень упорно работаем вместе", — прокомментировал переговоры британский премьер.

В свою очередь Байден был таким же выразительным о результатах переговоров, и назвал их "очень продуктивной встречей". "Мы подтвердили особые отношения между нашими народами и возобновили нашу приверженность защите устойчивых демократических ценностей, которые разделяют обе нации", — отметил президент США.

Напомним, 11-13 июня в Великобритании пройдет саммит Большой семерки. Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Новости мира: в Великобритании открывается саммит "Большой семерки"

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