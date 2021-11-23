Накануне заболела и дочь: появились подробности заражения премьера Франции COVID-19

Премьер Франции Жан-Кастекс ушел на десятидневную изоляцию.

Премьер-министр Франции Жан-Кастекс заболел коронавирусом. Это подтвердил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на канцелярию премьера.

Отмечается, что по болезни рабочий график Кастекса будет скорректирован в ближайшие дни, он будет работать на изоляции.

Кроме того, положительный результат теста на коронавирус обнаружили у одной из дочерей французского премьера. По этой причине он ранее пошел на самоизоляцию.

Французский премьер в понедельник принимал участие в совещании по ситуации на Гваделупе с представителями Кабмина и местными парламентариями. Мероприятие проводилось в очном формате в Матьионском дворце в Париже.

Также в понедельник с утра премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.

По информации СМИ, четыре члена французского правительства плотно контактировали с премьером в последние дни – министр внутренних дел Джеральд Дарманин, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр обороны Франции Флоранс Парли и государственный секретарь по европейским делам Клеман Боне. Но от поездки в Брюссель они отказались.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: