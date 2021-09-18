Наказали за убийство 20-летней давности: в США пожизненно осудили 78-летнего магната

Американского миллиардера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста признали виновным в убийстве.

В США суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Американского миллиардера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста признали виновным в убийстве первой степени, совершенного в 2000 году. Убитой оказалась близкая знакомая Дарста Сюзан Берман.

Присяжные суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния) три дня проводили обсуждения для принятия решения по этому делу.

Сам осужденный на суде не присутствовал из-за того, что находится на самоизоляции через коронавирус.

Указывается, что во время допроса Дарст плутался в показаниях. В конце он сказал, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины.

Сейчас 78-летнему магнату грозит пожизненное заключение.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он ненароком признался в совершении нескольких убийств.

"Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", — сказал магнат, когда ушел в ванную комнату, забыв перед этим снять с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован. Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году.

Долгое время магнат рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман, а также не знает, куда подевалась его жена.

Напомним, что в Черниговской области правоохранители раскрыли убийство, которое произошло еще 3 года назад. Тогда в собственной постели нашли убитым мужчину, а злоумышленника, который его совершил, все это время разыскивали.

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