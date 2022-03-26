Наказывать санкциями российский режим: Канада и Латвия договорились координировать усилия, чтобы противодействовать агрессии РФ

Они подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины и усиления европейской безопасности.

Канада и Латвия договорились сотрудничать вместе и с международным сообществом для координации усилий по противодействию вторжению России в Украину.

Об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и вице-премьер-министра Латвии — министра обороны Артиса Пабрикса, — пишет Укринформ со ссылкой на МИД Канады.

"Министр Жоли поделилась решимостью Канады наказывать всеобъемлющими санкциями российский режим, тех, кто способствовал и финансировал нынешний кризис, а также тех, кто разжигает дезинформационную войну. Собеседники пообещали и в дальнейшем работать между собой и с международным сообществом, чтобы обеспечить координированную реакцию. против Украины", — говорится в сообщении.

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Министры также подтвердили поддержку намерения НАТО усилить восточный фланг Североатлантического союза. К тому же они подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины и усиления европейской безопасности.

Заметим, что Канада возглавляет в Латвии многонациональный батальон НАТО и пообещала существенно усилить военное присутствие в регионе.

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