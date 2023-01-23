Платежный стикер-наклейка на смартфон должен имитировать недоступную в РФ технологию Apple Pay.

Банки в РФ придумали "новую технологию", которая станет имитатором бесконтактной оплаты, к которой уже не имеют доступа владельцы iPhone в стране-агрессоре после выхода Visa и Masterсard с российского рынка.

Об этом сообщают службы Альфа-банк и Сбербанк.

Наклейка на айфон имеет вид уменьшенной банковской карты без номера и CVC-кода для подтверждения операций.

"Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна", — пояснили в "Сбербанке".

Массовое тестирование технологии Сбербанк намерен запустить в начале февраля.

"Мы уже доставляем платежные стикеры для смартфонов. Стикерами можно платить вместо Apple Pay", — сообщили в "Альфа-банке".

Сервисы бесконтактной оплаты смартфонами стали недоступны жителям страны-агрессора после выхода с российского рынка Visa и Masterсard.

Добавим, что пропагандистский телеканал RT France России будет закрыт во Франции после того, как его счета были заблокированы в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ.

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