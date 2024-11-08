"Накопление бесконтрольной власти и наказание воображаемых врагов": NYT объяснил, какие риски несет Трамп

После победы Дональда Трампа на выборах президента США следует готовиться к чрезвычайно сложным временам.

Об этом пишет издание New York Times.

"В течение следующих четырех лет американцы должны четко осознавать угрозу нации и ее законов, которая будет происходить от 47-го президента, и быть готовыми воспользоваться своими правами для защиты страны, народа, законов, институтов и ценностей, которые делают ее сильной", — пишут журналисты.

Нельзя игнорировать тот факт, отмечает NYT, что миллионы американцев проголосовали за кандидата, которого даже некоторые из его ближайших поклонников признают глубоко несовершенным. Некоторые отдали свой голос из-за глубокого недовольства статус-кво, политикой или состоянием американских институтов в более широком смысле.

"Всем американцам теперь следует опасаться новой администрации Трампа, которая, вероятно, сделает своим главным приоритетом накопление бесконтрольной власти и наказание своих воображаемых врагов – и то, и другое Трамп неоднократно обещал сделать", — напоминает издание.

Пока не может быть никаких иллюзий относительно того, кем является Дональд Трамп и как он намерен управлять страной, считает издание. Он уже продемонстрировал во время своего первого срока и в годы после того, как покинул пост, неуважающий закон, не говоря уже о ценностях, нормах и традициях демократии. Возглавляя самое мощное государство мира, он явно руководствуется только стремлением к власти и сохранением культа личности, выстроившего вокруг себя.

Как отмечает NYT, важнейшая ответственность лежит на всех тех, кто будет служить во второй администрации Трампа. Противостоять Трампу возможно, и это обязанность каждого американского государственного служащего, если это уместно, считает издание.

Напомним, что сразу после своего переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что прекратит войны в мире. Во время избирательной кампании он не раз обещал, что остановит войну в Украине через 24 часа.

Многие в Украине беспокоятся именно потому, что США за нового президента будут заставлять Киев подписать соглашение на невыгодных условиях. Военная помощь может стать инструментом давления не только на Украину, но и Россию, чтобы убедить обе стороны начать переговоры, считают аналитики.

Между тем, ситуация на фронте становится для ВСУ все сложнее. Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе. По оценкам аналитиков проекта DeepState, только за прошлый месяц они захватили около 500 км — это самый большой прорыв с 2023 года.

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