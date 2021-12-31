Накритиковал на 34 500 евро: шеф-повар отсудил у редактора газеты деньги за то, что ему не понравилось его ризотто.

Накритиковал на 34 500 евро: шеф-повар отсудил у редактора газеты деньги за то, что ему не понравилось его ризотто.

По словам истца, от негативного отзыва о его блюде пострадал его бизнес и он понес убытки.

Знаменитый шеф-повар в Италии Карло Кракко подал в суд на газету за критику его ризотто. В издании написали негативный отзыв о его фирменном блюде.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В материалах дела говорится, что 56-летний Кракко подал томатное ризотто с тушеной говядиной на гала-ужине. Редактор Cronaca di Verona Ахилле Оттавиани написал резкий отзыв, сказав, что гости ушли с ужина в ближайшие кебаб-магазины, потому что им не понравился вкус фирменного блюда повара.

Следует отметить, что шеф-повар, чей ресторан получил две звезды Мишлен, подал на праздники ризотто с помидорами, лимоном, тмином и говядиной.

Редактор снаписал: "Невкусное ризотто, жесткое мясо, неподходящее сочетание овощей, за исключением глупости притворного кулинарного величия".

Кракко выиграл два иска о клевете, и суд обязал Оттавиани уплатить штраф в размере 11 000 евро, предварительную компенсацию в размере 20 000 евро и расходы в размере 3 500 евро за клевету.

Шеф-повар сказал, что резкая рецензия повлияла на его бизнес.

Поскольку осмотр содержал ответы неназванных гостей, он не был ни мнением, ни констатацией фактов, и потому не защищался итальянским законодательством.

"Если бы он написал: "Я был разочарован, чипсы были бы лучше, я пошел и купил кебаб, как только вышел", — это была бы критика, защищенная как личное мнение", — комментируют конфликт журналисты.

После того, как обзор был опубликован, Кракко заявил в Интернете, что его обливают грязью, чтобы получить больше просмотров или большую популярность.

Он сказал, что гости хвалили качество мяса в его ризотто и никто не видел, чтобы кто-то шел за кебабом.

Кракко второй раз подал в суд на Оттавиане за клевету, предварительно выиграв 1000 евро за очередную негативную рецензию.

Напомним, что Днепровский районный суд Киева не принял иск супруги певца Виктора Павлика Екатерины Репьяховой против его эксобраницы Ларисы Созаевой.

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