Накроет ли хантавирус Европу: в ЕС сделали заявление об угрозах
В Евросоюзе сделали заявление о хантавирусе после масштабной эвакуации
Пока риск распространения хантавируса в странах Европейского Союза оценивается как низкий.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчиржова, сообщает «ЕП».
«Согласно последней оценке Всемирной организации здравоохранения, риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, сейчас оценивается как низкий», — заявила дипломат.
В то же время, подчеркнула она, «защита здоровья населения является приоритетом номер один для Еврокомиссии». По ее словам, сейчас Еврокомиссия, государства-члены, Европейский центр по профилактике и контролю заболевания и ВОЗ «работают для обеспечения единого и, главным образом, научно обоснованного ответа».
В то же время Грнчиржова раскрыла детали об активации механизма гражданской защиты по просьбе Испании во время эвакуации граждан с судна MV Hondius. По ее словам, на выходных произошло
«Четыре рейса состоялись вчера в рамках механизма гражданской защиты с использованием специальных транспортных средств и применением необходимых медицинских протоколов для защиты пассажиров, экипажей, оперативного персонала, а также широкой общественности», — сообщила чиновник.
По ее словам, ЕС «остается в режиме готовности к дополнительным транспортным средствам, логистическим мощностям и защитному оборудованию, если что-то из этого понадобится».
Распространение хантавируса — последние новости
Пассажиров судна MV Hondius, где обнаружили хантавируса, начали эвакуировать самолетами по прибытии на Канарские острова. Впрочем, болезнь обнаружили на бортах судов. В частности, во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французов появились симптомы недуга.
Daily star пишет о том, что пассажиры лайнера с хантавирусом нарушили карантин . Некоторых туристов и даже медика видели без масок сразу после того, как корабль пришвартовался в Испании.
Заметим, в Польше был введен первый карантин — санитарный надзор за контактным лицом. Местные СМИ сообщили, что пациент находится в изоляции на территории страны.
Тем временем New York Post сообщило, что первым умершим от хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius был 70-летний гражданин Нидерландов Лео Шилперурд. Он был орнитологом, путешествовавшим по Южной Америке вместе со своей женой Мирьям, которая также умерла от вируса. Перед посадкой на судно они посещали свалку с крысами.