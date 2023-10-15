Накрыл гранату телом и спас любимую: история парня, погибшего из-за нападения ХАМАСа

В Израиле погиб 22-летний парень во время нападения террористов ХАМАС на поселки на границе с Сектором Газы.

В Израиле в субботу, 7 октября, погиб 22-летний парень по имени Нета Эпштейн во время нападения террористов ХАМАСа на поселки на границе с Сектором Газы. Террористы ворвались в дом, где жил Нета со своей девушкой Ирэн Шавит – он спас ее, накрыв гранату своим телом.

О героическом поступке парня рассказал журналист Ynet Матан Цури.

"Мы находились на связи с самого начала нападения. Террористы ворвались на территорию кибуца и бросили гранату в комнату, где находились Нета и Ирен. И тогда мой сын просто бросился на гранату и накрыл ее своим телом, спасая любимую. И он спас ее. Ирен осталась в живых, а Нета погиб как настоящий герой", - рассказала мать Нета, Аелет Эпштейн.

Нета Эпштейн был одним из организаторов акции протеста молодежи пограничных районов с Сектором Газа в 2018 году.

Тогда в акции протеста приняли участие тысячи молодых людей, которые пришли в Кнессет, чтобы потребовать от депутатов обеспечения безопасности жителей региона, находящихся на линии огня.

Напомним, Израиль ввел запретную зону на границе с Ливаном.

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