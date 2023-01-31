Наладил дипотношения: Лукашенко подарил президенту Зимбабве белорусский трактор с бантом (фото)

На трактор прикрепили бант с цветами, присущими белорусскому флагу.

Находящийся с визитом в Зимбабве президент Беларуси Александр Лукашенко подарил своему коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор.

Фото по вручению подарка публикуют провластные белорусские СМИ.

На обнародованных кадрах видно, как счастливый белорусский диктатор официально вручает президенту африканской страны ключи от отечественного трактора. Судя по фото, Мнангагве очень понравился такой подарок от Лукашенко. Интересно, что на транспортное средство прикрепили бант с цветами, присущими белорусскому флагу.

Президент Зимбабве также не оставил "дорогого" гостя без подарка. Мнангагве вручил Лукашенко статую льва.

ФОТО:БЕЛТА

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Белоруссия туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.

Пропагандистские издания писали, что на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой были обсуждены перспективы развития сотрудничества с Мозамбиком.

Напомним, 30 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. В аэропорту Лукашенко подарили "венок" из живых цветов. Также в честь прибытия диктатора в аэропорту ему показали зажигательные местные танцы.

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