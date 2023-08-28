Налет дронов на Москву: один БПЛА сбили неподалеку от вертолетного завода (видео)

На этом заводе внедряются в серийное производство новые модели и модификации вертолетов марки "Ми".

Россияне заявили о сбитии одного беспилотника в ночь на 28 августа в 5 км от Московского вертолетного завода в городе Люберцы. Момент сбития БПЛА попал на видео камер видеонаблюдения.

Об этом информируют российские Телеграм-каналы, а также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

В сообщении российских пабликов со ссылкой на жителей города Люберецы говорится, что беспилотник был сбит в микрорайоне Коренево поселка Красково. Это место расположено в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля в селе Томилино Люберецкого городского округа.

Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов. Так специалисты завода занимаются внедрением в серийное производство новых моделей и модификаций вертолетов марки "Ми", ведут сопровождение эксплуатации гражданских и военных вертолетов.

В Телеграм-каналах появилось несколько видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован звук пролета БПЛА, слышен взрыв и видна вспышка в ночном небе.

Налет БПЛА на Московскую область: видео сбития беспилотника появилось в Сети

Россияне также опубликовали последствия сбития беспилотника в садовом обществе "Надежда" в Коренево. В одном доме выбило стекла и повредило забор. Утверждается, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Фото с места сбития БПЛА в Московской области/Фото: российские Телеграм-каналы

Фото с места уничтожения БПЛА в Московской области/Фото: российские Телеграм-каналы

Напомним, в ночь на 28 августа в России сообщили о задержании более 15 рейсов на вылет и прилет в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Сначала причины не сообщались.

Впоследствии Собянин сообщил, что силы ПВО в районе Люберец уничтожили летящий в направлении Москвы беспилотник.

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