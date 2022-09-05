Наличие не гарантирует въезд: в ЕС сообщили, сколько россиян имеют шенгенские визы

Главы дипломатий стран Евросоюза договорились приостановить действие Соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам. Но даже их наличие не означает, что гражданин РФ может автоматически въезжать в ту или иную страну.

В Еврокомиссии отрицают наличие у граждан России 12 млн виз, заявив, что их меньше миллиона.

Об этом сообщила официальный представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анита Хиппер, пишет Politico.

По состоянию на 1 сентября 2022 года шенгенские визы есть у 963 189 граждан России, и таким образом, они могут посещать страны ЕС. В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства-члены ЕС могут использовать национальные возможности для контроля трансграничного движения.

По его словам, тот факт, что у россиян есть виза, не означает, что они могут автоматически въезжать в страны ЕС.

Как пишет Ceske Noviny, прежде всего это касается стран, граничащих с Россией, через сухопутные границы которых граждане страны-террориста преимущественно направляются в Европу после 24 февраля. Именно эти страны поддерживали полный запрет на выдачу виз россиянам.

"Я понимаю, что некоторые страны сталкиваются с наплывом туристов, что не соответствует военной обстановке. Это можно решить, но полностью изолировать российское население от Европы невозможно", – сказал Боррель 5 сентября.

Ранее Кулеба заявил, что визовые санкции ЕС должны относиться и к гражданам Беларуси.

Напомним, какие страны выступили против визовых санкций в отношении россиян.

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