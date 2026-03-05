Наличные на случай войны: в Швеции дали тревожную рекомендацию гражданам

Швеция / © Associated Press

Центральный банк Швеции (Риксбанк) рекомендовал взрослым гражданам хранить наличные дома, чтобы иметь возможность купить продукты, лекарства и другие необходимые вещи в случае войны или масштабного кризиса.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В новом руководстве для населения отмечается, что каждый взрослый должен иметь не менее 1000 шведских крон (около 110 долларов) наличными.

Кроме этого, шведам советуют пользоваться несколькими банковскими картами разных финансовых учреждений и иметь доступ к популярному местному сервису онлайн-платежей Swish.

В Риксбанке отметили, что население играет немаловажную роль в системе национальной обороны.

«Доступ к разным способам оплаты повышает способность граждан осуществлять платежи во время временных сбоев, кризисов или, в худшем случае, войны», — заявили в центральном банке.

Такие рекомендации являются частью более широкой подготовки страны к возможным военным или кибератакам на фоне роста угроз в регионе, в частности со стороны России и частично Ирана.

Ранее правительство Швеции уже разослало гражданам специальные брошюры с советами, как подготовиться к кризисным ситуациям. В них, в частности, объясняют, сколько запасов питьевой воды нужно иметь дома и как получать новости при отключении электроэнергии.

Швеция считается одной из наиболее цифровых стран в сфере платежей, где только примерно одна из десяти операций осуществляется наличными. Именно поэтому власти опасаются, что в случае сбоев цифровой инфраструктуры люди могут остаться без возможности оплачивать покупки.

Риксбанк также призвал принять новый закон для защиты использования наличных денег, однако соответствующий законопроект пока не внесен.

В центральном банке отметили, что до 1 июля граждане должны иметь возможность оплачивать продукты и лекарства банковскими картами даже офлайн, если система электронных платежей временно не будет работать.

Подобные рекомендации по хранению наличных ранее уже обнародовали центральные банки Финляндии и Норвегии, также граничащие с Россией.

Также ранее сообщалось, что страны Северной Европы, в частности, Швеция, готовят планы возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта в регионе.

Напомним, командующий чешской армией считает, что масштабное столкновение России с Европой может начаться уже через три-шесть лет, если союзники не продемонстрируют готовность к обороне.

Мы писали, что российские агенты и люди, связанные с Кремлем, активно покупают жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы вблизи военных баз, портов и стратегической инфраструктуры. По данным разведки, эти объекты могут являться частью масштабной сети так называемых «троянских коней», предназначенной для шпионажа, диверсий и подготовки возможных атак в случае обострения ситуации.