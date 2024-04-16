Налогообложение бюстгальтеров в Великобритании: врачи выступили с осуждением и объяснили, как это повлияет на здоровье женщин

Женщины, которые носят бюстгальтер с чашкой размера D и выше, часто чувствуют боль в спине, ломоту в плечах и шее.

В Великобритании врачи-рентгенологи выступили с осуждением налогообложения бюстгальтеров. Там заявили, что это дискриминация женщин и этот элемент одежды должны лишить НДС.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, о налогообложении бюстгальтеров и дискриминации женщин заявили члены Общества рентгенологов. С таким осуждением они выступили на своей ежегодной конференции.

Введение НДС на бюстгальтеры непропорционально влияет на женщин. ", – утверждают врачи.

Они также добавили, что женщины, которые носят бюстгальтер с чашкой размера D и выше, часто чувствуют боль в спине, ломоту в плечах и шее. Это связано с большим весом груди. В то же время ношение качественного бюстгальтера может уменьшить эти проблемы и сократить время, потраченное на больничное из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Своим заявлением врачи приравняли бюстгальтеры к менструальным средствам.

Напомним, что вы можете просто одевать бюстгальтер каждое утро и не задумываться над тем, почему выбрали именно эту модель. Но психологам ваш выбор может многое о вас рассказать.

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