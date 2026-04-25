Налоговый рай: какая европейская страна оказалась самой привлекательной для состоятельных людей со всего мира

Италия переманивает миллионеров со всего мира своей лояльной налоговой системой

Италия неожиданно превратилась в главный магнит для богатых мигрантов, предлагая им беспрецедентные налоговые послабления. Такая агрессивная политика по привлечению миллионеров уже вызвала острую критику со стороны соседней Франции, которая из-за высоких налогов на роскошь стремительно теряет своих состоятельных граждан.

О том, какие именно финансовые механизмы заставляют европейских айтовцев и финансистов упаковывать чемоданы, пишет BBC.

Фиксированный налог и отсутствие сборов на имущество

Главной прелестью для иностранцев стала возможность оформить статус налогового резидента с уплатой фиксированного ежегодного налога на доходы из-за границы. В настоящее время этот предел составляет 300 тысяч евро в год, и сумма не увеличивается, даже если реальные доходы человека измеряются десятками миллионов. Единственным исключением остаются граждане США, которые по американскому законодательству обязаны платить налоги на доходы по всему миру вне зависимости от места жительства.

Кроме того, итальянское законодательство максимально лояльно владельцам недвижимости: здесь нет налога на крупное имущество, а при покупке первого жилья нотариальные сборы сведены к минимуму. Значительная разница кроется и в правилах наследования, ведь в Италии имущество стоимостью до одного миллиона евро передается потомкам бесплатно, а все выше этой суммы облагается налогом по ставке лишь 4%.

Бегство из Великобритании и проблемы Дубая

Последняя волна миграции миллионеров вызвана не только привлекательностью Италии, но и ухудшением условий других финансовых центров. По словам экспертов, после смены налоговых правил для иностранцев в Великобритании многие состоятельные финансисты начали покидать Лондон. В то же время, война на Ближнем Востоке пошатнула позиции традиционного «рая для богачей» — Дубая. Специалисты по миграции капитала прогнозируют, что в случае затяжного конфликта в регионе богатые экспаты начнут активно искать более безопасные европейские альтернативы.

«Когда привыкаешь не платить налоги, тяжело вернуться к высоким ставкам. К тому же, люди постепенно отвыкают от налоговой отчетности и бюрократии», — объяснил парижский налоговый юрист Жером Барре.

Несмотря на то, что перенос бизнеса и переезд нуждаются в значительной подготовке и уплате «налога на выход» в родной стране, финансовая выгода и стабильность делают Италию бесспорным лидером среди богатых мигрантов.

