Наложили 42 шва: в Сети показали фото нападения акулы на 12-летнюю девочку из США

Наложили 42 шва: в Сети показали фото нападения акулы на 12-летнюю девочку из США

По словам правоохранителей, это первое подобное нападение в истории штата.

В американском штате Мэриленд в понедельник, 2 августа, в результате нападения акулы на побережье Оушен-Сити пострадала 12-летняя девочка.

Об этом сообщает WRDE.

Отмечается, что Джордан Прушински, которая отдыхала на пляже вместе с семьей, укусили на мелководье.

"Ударила волна. Мне показалось, что что-то врезалось мне в ноги, будто клешни краба, я так подумала. Когда я выбежала из воды, везде шла кровь", — вспомнила пострадавшая.

Мать девочки Мелисса рассказала, что дочь выбежала из воды и крикнула: "Мама, меня что-то укусило". "Я просто видела кровь и раны, и я не знала, насколько они глубоки", — указала женщина, добавив, что сразу побежала за спасателем.

Джордан перевязали на месте происшествия, а затем доставили в больницу. "Даже смотря на порезы, вы могли видеть внутреннюю часть моей голени", — поделилась девочка, добавив, что не чувствовала сильной боли.

Медики констатировали, что пострадавшую укусила акула. По их словам, говорит мама Джордан, никакое другое существо не могла нанести таких ранений. Девочке наложили 42 шва.

WRDE

Между тем полиция Оушен-Сити начала расследование инцидента. По словам правоохранителей, это первое подобное нападение в истории штата.

Как пишет The Sun, в последние годы количество нападений акул резко возросло во всем мире. Так, всего за девять лет пострадал 791 человек, в том числе в этом году 43 особы получили травмы и шесть не выжили.

Мировой столицей акул сейчас считают полуостров Кейп-Код в американском штате Массачусетс.

WRDE

Между тем в Австралии участились случаи нападения на людей со стороны самых известных на этом континенте и мирных, на первый взгляд, диких зверей. Как сообщает издание The Sun, жертвами кенгуру становятся как туристы, так и местные жители в своих дворах или на пробежках в парках.

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