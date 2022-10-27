"Нам не нужен ядерный удар по Украине, нет смысла": Путин сделал очередное заявление по поводу войны

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что "ядерный удар по Украине" якобы России не нужен. В то же время он снова обвинил Киев в создании "грязной бомбы".

Заявления о ядерном ударе по Украине и "грязной бомбе" прозвучали среди других во время выступления на "Валдае".

"Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного", — сказал Путин.

Заметим, что накануне спикер Госдепа США Нед Прайс заявил : "Независимо от того, использует ли Россия так называемую "грязную бомбу" или обычное ядерное оружие, она будет иметь последствия, мы об этом очень четко сказали".

Также Путин затронул тему "грязной бомбы".

"Мы неспроста сказали о "грязной бомбе", которую создает Киев, даже знаем, где она примерно делается, я поручил Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе этой провокации". – сказал глава Кремля.

По его словам, Киев сейчас делает все, чтобы заместить следы подготовки "грязной бомбы".

"Военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было – они сделали это, потому что считали, что это в их интересах", – добавил Путин.

Напомним, оппозиционный российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Россия придумала фейк о " грязной бомбе ", чтобы таким образом добиться переговоров Путина с президентом США Джо Байденом.

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