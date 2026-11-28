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Цены на продукты в Германии часто вызывают споры, а экономные покупки там нередко воспринимают с недоверием. Впрочем, разобраться в акциях и скидках вполне реально, даже если в такой бюджет не верят те, кто уже давно обосновался за границей.

Украинская беженка Людмила Русина рассказала об актуальных ценах в немецких супермаркетах.

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«Нам не верят, что в Германии такие цены, даже те, кто здесь живет. Раз в две недели мы ходим в „Kaufland“, и вот вам актуальный прайс — и даже чек сегодня покажу», — отметила она.

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По её словам, семья в основном покупает товары по акции.

«В нашей корзине почти все по акции, и мы укладываемся в 200 евро на человека в месяц на продукты. Но даже в это нам часто не верят», — рассказала украинка.

Во время покупок в корзину попали три хурмы за 49 центов, полтора килограмма груш за 2 евро, мандарины по 1,6 евро и свекла по акции за 1 евро за килограмм, тогда как бананы по 88 центов на этот раз не брали. Также приобрели полкилограмма перца за 1,39 евро, полкилограмма помидоров за 2 евро, большую коробку «Raffaello» весом 230 граммов за 3,49 евро, полкилограмма оливок за 1,9 евро и луковый багет за 66 центов.

Отдельную часть покупок составили молочные продукты и сыры.

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«Сыр, благодаря купону из приложения, стоит на 35 процентов дешевле. Беру две последние пачки по 1,3 евро», — поделилась Людмила.

Кроме того, она купила сметану за 79 центов, две пачки другого сыра по 2 евро, три пачки обычного твёрдого сыра за 4 евро, 250 граммов масла за 1,29 евро и три пачки моцареллы по 70 центов.

Кроме того, семья купила мясо и продукты для быстрого перекуса: три рульки по 3 евро за килограмм, 2,6 килограмма свиного филе по 4,5 евро за килограмм, 2,5 килограмма шейки по 6 евро, две пиццы по 1,6 евро и сырой фарш для бутербродов.

«Благодаря ещё одному купону минус 3 евро от нашего чека, и вся покупка обошлась в 64 евро», — подытожила Людмила.

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Украинцы за рубежом — последние новости

В немецком округе Грайц (Тюрингия) центр занятости выявил, что часть украинских беженцев получала базовую помощь, не декларируя доходы и активы в Украине — в частности, пенсии, арендную плату за жилье или землю: 16 лицам выплаты немедленно приостановили, ещё 38 — уменьшили, что составляет 8,2% из 656 украинских получателей в этом округе.

В Германии с 1 ноября ужесточили условия сдачи языкового экзамена DTZ — заключительного этапа интеграционных курсов, которые посещают и украинские беженцы. Причиной стало учащение случаев мошенничества, в частности покупки ответов в Интернете, поэтому теперь ненадлежащее выполнение хотя бы одной части теста означает незачет экзамена в целом.

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