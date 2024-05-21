"Нам нужны выборы": в Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры (фото)

Историк и военнослужащий ВСУ Вахтанг Кипиани уверен, что это российская провокация, чтобы "расшатать" тему выборов в Украине.

Каменный надгробие на могиле лидера Организации украинских националистов (ОУН-б) Степана Бандеры в немецком Мюнхене снова осквернили неизвестные вандалы.

Об этом сообщил известный историк и журналист Вахтанг Кипиани, с самого начала полномасштабного вторжения присоединившийся к рядам Вооруженных сил Украины.

Также читайте В Киеве вандалы уничтожили дуб в память о погибшем Романе Ратушном – фото

На кресте неизвестные вандалы написали фразу на украинском языке "нам нужны выборы".

Кипиани объяснил, что к инциденту причастны россияне, решившие совершить провокацию, что "расшатать" тему выборов в Украине.

"Российская гэбня опять оскверняет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен Украинской революции, когда была борьба всех против всех. Помним — от раздора тогда выиграли московские убийцы. И они хотят это повторить", — подчеркнул историк.

Президент Антиимперского блока народов, народный депутат Украины VII и VIII созывов Олег Медуница добавил, что "провокационная надпись явно рассчитана на внесение раскола в украинское общество".

"Очередной акт вандализма в Мюнхене. Буквально накануне Дня Героев. На кладбище Вальдфридгоф российские агенты в очередной раз осквернили могилу нашего Проводника. За последние годы я уже даже сбился со счета, в который раз это", – сказал Медуница.

В Мюнхене неизвестные снова разрисовали надгробие на могиле Бандеры / Фото: Вахтанг Кипиани / Facebook

Заметим, что провокация на могиле Степана Бандеры была совершена незадолго до праздника Дня Героев, который отмечается 23 мая. В 1941 году на Втором Большом собрании Организации Украинских Националистов было решено 23 мая отмечать День Героев. Именно в этот день 23 мая 1938 года в Роттердаме советский агент Павел Судоплатов убил 1 главу руководства ОУН Евгения Коновальца.

Ранее сообщалось, что в столице Болгарии вандалы обрисовали памятник Тарасу Шевченко.

Читайте ведущие новости дня: