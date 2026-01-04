ТСН в социальных сетях

«Нам она действительно нужна»: Трамп снова нацелился на Гренландию

Трамп объяснил претензии на Гренландию военной активностью РФ и Китая

Дмитрий Гулийчук
Трамп снова заявил о претензиях на остров Гренландия

Трамп снова заявил о претензиях на остров Гренландия / © tsn.ua

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о претензиях на Гренландию.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью The Atlantic.

Трамп заявил, что Гренландия является стратегически необходимой для обороны США. Он утверждает, что остров оцеплен российскими и китайскими кораблями, поэтому имеет ключевое значение для безопасности страны.

«Нам действительно нужна Гренландия», — сказал Трамп, описывая остров — часть Дании, союзника НАТО — как «окруженный российскими и китайскими кораблями».

На вопрос, может ли атака на Венесуэлу свидетельствовать о готовности США предпринять военные действия против Гренландии, Трамп посоветовал Гренландии оценить это самим.

«Им придётся решить это самим. Я действительно не знаю… Вы знаете, в тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она нужна, абсолютно. Нам она нужна для обороны», — заявил президент США.

/ © Википедия/Corvax

© Википедия/Corvax

Напомним, что в последнее время Трамп несколько «забыл» свои претензии на Гренландию. Но в прошлом году, в конце 2024 — начале 2025 года, он «поставил на уши» Европу, НАТО и особенно Данию своими заявлениями, что Соединенные Штаты претендуют на Гренландию.

Он говорил, что владение и контроль над Гренландией является «абсолютной необходимостью» для Соединенных Штатов. У Трампа даже заявили, что не исключают силовой вариант присоединения Гренландии к США.

