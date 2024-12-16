Никакой "заморозки" войны в Украине Россия не хочет.

Об этом сказал постпредставитель России в ООН Василий Небензя, сообщают пропагандистские российские агентства.

"Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине. Нам такое не подходит", – заявил Небензя.

Он "обосновал" свое заявление тем, что Украина якобы отказалась от предложения Венгрии по установлению "рождественского прекращения огня", что свидетельствует о "нежелании Киева двигаться к миру".

"Нежелание Киева двигаться к миру оказалось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня", – сказал Небензя.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заблокировал попытку ЕС добавить в санкционный список постоянного представителя России при ООН Василия Небензю вместе с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Напомним, что президент Венгрии Виктор Орбан заявлял о якобы предложении "рождественского перемирия". По его словам, Россия согласилась, а Украина – нет.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины призвало Венгрию прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира и Рождества, а также воздержаться от односторонних контактов с РФ, подрывающих совместные усилия по восстановлению справедливого мира.