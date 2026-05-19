"Нам в Вене такое не нужно": в Австрии разразился скандал из-за 75 тысяч украинских яиц

В Австрии изъяли 75 тысяч незаконно импортированных яиц из Украины: в чем причина

В Вене во время проверок было изъято 75 тысяч незаконно импортированных яиц из Украины.

Об этом пишут Wien и Kronen Zeitung.

«Без последовательного контроля этот незаконный товар вышел бы на рынок», — цитирует газета президента ассоциации фермеров Георга Штрассера.

Отмечается, что товары были обнаружены на оптовом рынке Вены, они не соответствовали европейским маркетинговым стандартам и могли оказаться на полках австрийских магазинов без проверки.

«Проблема с яйцами из Украины заключалась в том, что на яйца не было ни сопроводительных документов, ни каких-либо видимых маркировок. Не задокументировано, это органические яйца, яйца клеточного выгула или что-то среднее. А нам в Вене такое просто не нужно», — сказал спикер управления рынка Александер Генгл.

Что будет с «нелегальными» яйцами из Украины

В управлении рынка говорят, что не знают, что будет с яйцами дальше.

«Съедят ли их где-нибудь — нас не волнует. Они нам точно не нужны в Вене, и заказавшая их компания поняла это и отказалась от доставки. Они, вероятно, вернутся в Украину и будут съедены там. Проверка управления рынка не означает, что яйца представляют опасность для здоровья — им просто не хватает необходимой маркировки», — отметил Александер Генгл.

Заметим, что это не единственный случай. Ранее нелегальные яйца в Австрию поступали в начале апреля (перед Пасхой, когда возник дефицит) из Баварии.

