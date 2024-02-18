"Нам все равно": пьяные польские фермеры не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ — соцсети

По словам водителя фуры, протестующие отказались пропускать грузовик, хотя у него были все необходимые документы и разрешения.
Польские протестующие во время блокады границы не пропускают грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, в том числе автомобили для ВСУ.
Видео появилось у Facebook-сообщества "Украинский патриот".
Водитель фуры утверждает, что польские протестующие находились в состоянии алкогольного опьянения. Они отказались пропускать грузовик, хотя у водителя есть все необходимые документы и разрешения.
"Машина действительно везет машины для ВСУ. Группа неустановленных лиц. Не знаю, точно ли это были трактористы. В состоянии алкогольного опьянения бросились на грузовик. Мы показали все документы. Показал запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им однако, и развернули. Это делается все целенаправленно", — рассказал свидетель происшедшего на границе события.
Несмотря на то, что украинский водитель грузовика показал все документы, протестующие отправили его в конец 18-километровой очереди.
"Поляки не пропускают военную помощь Украине на границе. Фермеры заблокировали грузовик с автомобилями для ВСУ, хотя у водителя были все необходимые документы. Его отправили в конец 18-километровой очереди. Всего на границе стоят 3,3 тысячи украинских грузовиков", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина может запретить импорт агропродукции из Польши из-за блокировки границы.
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