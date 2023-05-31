"Нам всем стало лучше": российский оппозиционный журналист признался, что стал больше зарабатывать после войны

Шенкман признался, что иногда ловит себя во мнении, что сожалеет, что война не началась раньше.

Российский оппозиционный журналист Ян Шенкман, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал в Европу, честно признался, что в результате войны он стал больше зарабатывать и его жизнь улучшилась.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, однако позже его удалил. Украинский журналист Сергей Сидоренко успел совершить скриншот.

По словам Шенкмана, все его выехавшие из РФ знакомые улучшили свое положение.

"Одна девушка недавно так и сказала: "Нам всем стало лучше из-за войны. И меня это пугает". Мы бенефициары войны, выгодополучатели. В том числе и я", – говорит российский "либерал".

Он рассказал, что переехав в "прекрасное место", получил уважение, которого не имел в Москве, а также стал лучше зарабатывать.

"Каждый день происходит что-то хорошее: новые проекты, интервью, интересные встречи. И в целом мне стало лучше. Я стал добрее, увереннее, чаще улыбаюсь", – говорит журналист.

Шенкман признался, что иногда ловит себя во мнении, что сожалеет, что война не началась раньше.

"Вот если бы она началась раньше на лет 15, когда я был моложе и меня было больше сил. Ну что, им тяжело было. Как бы прекрасно сложилась тогда моя жизнь", — рассуждает Шенкман.

На странице Яна Шенкмана отмечено, что он работает в издании "Новая газета Европа".

В январе он написал статью о своем первом году в эмиграции и поделился впечатлениями от жизни в Армении.

Журналист Сергей Сидоренко заметил, что по этому сообщению можно составить коллективный портрет российских либералов.

Ранее российский актер Дмитрий Назаров, занявший четкую антивоенную позицию по поводу российской агрессии РФ против Украины, заявил, что не может донатить деньги на украинскую армию.

Читайте также: