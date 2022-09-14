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Намекнул на патриарха Кирилла: Папа Римский призвал не оправдывать войну религией

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Намекнул на патриарха Кирилла: Папа Римский призвал не оправдывать войну религией

Фото: Getty Images

Папа Римский Франциск призвал служителей церкви не оправдывать войну религией.

СМИ отмечают, что проповедь Папы Римского была адресована патриарху Кириллу, пытающемуся таким образом оправдать жестокую войну против Украины.

Об этом пишет RFE/RL.

Папа Римский выступил на Седьмом конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане. Он подчеркнул, что Бог – это не война, а мир.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, и никогда по пути войны. Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, являемся автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни ", – сказал Папа Франциск.

Папа отметил, что религиозные организации не должны становиться опорой для правителей и наоборот.

Напомним, патриарх Кирилл угрожает состоятельным россиянам адом, если они не поделятся деньгами.

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