Намекнул на патриарха Кирилла: Папа Римский призвал не оправдывать войну религией

СМИ отмечают, что проповедь Папы Римского была адресована патриарху Кириллу, пытающемуся таким образом оправдать жестокую войну против Украины.

Об этом пишет RFE/RL.

Папа Римский выступил на Седьмом конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султане. Он подчеркнул, что Бог – это не война, а мир.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, и никогда по пути войны. Если творец, которому мы посвятили свою жизнь, являемся автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни ", – сказал Папа Франциск.

Папа отметил, что религиозные организации не должны становиться опорой для правителей и наоборот.

Напомним, патриарх Кирилл угрожает состоятельным россиянам адом, если они не поделятся деньгами.

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