Намерение Трампа присоединить Гренландию к США может сыграть на руку России – Sky News

Пентагон не прочь расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять Китаю и России.

Намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую РФ сейчас практикует в Украине.

Об этом пишет Sky News.

Издание напомнило, как публично в Кремле отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Арктика – это зона российских "национальных интересов" и "стратегических интересов".

"Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", – процитировало издание Пескова.

Обеспокоенность Кремля не является неожиданностью, говорится в публикации, если учесть "экономическое и геополитическое значение Арктики для Москвы".

"Россия имеет самую длинную арктическую береговую линию длиной более 15 000 миль, а огромные запасы нефти и газа в регионе делают ее чрезвычайно важной для энергообеспечения страны. Изменение климата еще больше усилило его важность, поскольку таяние льда делает Северный морской путь, обнимающий, все больше более жизнеспособным", — говорится на Sky News.

В то же время, отмечается, Россия является единственным арктическим государством, не входящим в НАТО, и "таяние льда означает, что она все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место".

"Попытка США получить больше арктических территорий (даже если это было у другого члена НАТО) воспринималась бы как провокация. Один российский законодатель выразил опасение, что Гренландия станет домом для стратегических бомбардировщиков США", — пишет издание.

Отмечается, что слова, сказанные Песковым, – это публичная реакция России. На самом деле, подытоживается в публикации, если предположить, что США получат контроль над Гренландией, это может повлечь за собой раскол в НАТО.

"Таким образом, это могло бы помочь Путину попытаться легитимизировать вторжение к своему соседу, утверждая: "Если США хотят претендовать на территорию во имя национальной безопасности, почему мы не можем?" — говорится в материале.

Напомним:

Дональд Трамп в очередной раз озвучил свое намерение взять под контроль Гренландию, арктическую территорию, которую контролирует Дания.

Что известно об острове, который Трамп хочет присоединить к США

Гренландия – самый большой на Земле остров, расположенный в Арктике.

Впрочем, политически Гренландия входит в Европу и входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.

Это самая малонаселенная территория в мире. Там проживает около 56 000 человек, преимущественно коренные жители – инуиты.

Около 80% территории острова покрыты льдом, поэтому люди преимущественно обитают на юго-западном побережье вокруг столицы – города Нуук.

Этот остров имеет как военное, так и экономическое значение в условиях изменения климата и таяния ледников. Там расположены датские и американские военные базы.

Гренландия географически расположена в Северной Америке и уже около 300 лет находится под контролем Дании, почти в 3 000 км от острова.

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