Намеренно демонстрируют власть: в Польше на границе засняли белорусских силовиков с оружием (видео)

Намеренно демонстрируют власть: в Польше на границе засняли белорусских силовиков с оружием (видео)

По оценкам МВД Украины в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов.

Белорусских силовиков со снайперскими винтовками и РПГ отправили в польскую границу контролировать потоки мигрантов в сторону ЕС.

Видео с белорусско-польской границы в своем Twitter опубликовало Министерство обороны Польши.

"Демонстрация власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты намеренно показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – написали в сообщении.

На снятом польской стороной видео видно, что десятки людей в военной форме с оружием в руках открыто ходят за колючей проволокой по другую сторону границы.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi и granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это назвали "наибольшей из всех известных попыток массового силового проникновения в страну". После этого в ЕС решили ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Читайте также:

Беларусь силой перебросила полтысячи мигрантов к границе с Литвой.

В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против режима Лукашенко, назвав это "попытками подавления страны".

Украинские спецслужбы и структуры МВД уже приведены в повышенную боевую готовность, чтобы дать отпор наплыву нелегалов из Беларуси.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку