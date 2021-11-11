Намеренно демонстрируют власть: в Польше на границе засняли белорусских силовиков с оружием (видео)

По оценкам МВД Украины в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов.
Белорусских силовиков со снайперскими винтовками и РПГ отправили в польскую границу контролировать потоки мигрантов в сторону ЕС.
Видео с белорусско-польской границы в своем Twitter опубликовало Министерство обороны Польши.
"Демонстрация власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты намеренно показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – написали в сообщении.
На снятом польской стороной видео видно, что десятки людей в военной форме с оружием в руках открыто ходят за колючей проволокой по другую сторону границы.
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi и granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Напомним, ситуация на границе двух стран осложнилась в прошлый понедельник, когда в Польшу вторглись неизвестные вооруженные лица в военной форме. Тогда нелегалы начали массово штурмовать польскую границу. В Варшаве это назвали "наибольшей из всех известных попыток массового силового проникновения в страну". После этого в ЕС решили ужесточить санкции против режима Лукашенко.
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