Нанесен удар по крупнейшему в мире месторождению газа в Иране
Корпус стражей исламской революции Ирана в ответ на удар по газовому месторождению опубликовал список энергетических объектов Персидского залива, которые назвал «законными целями».
В среду, 18 марта, Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» и связанной с ним инфраструктуре. Это первая атака на добывающие объекты Ирана с начала войны.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
«Южный Парс» — это часть крупнейшего в мире газового месторождения, которое Иран делит с Катаром. Северная часть находится под контролем Катара, южная — Ирана.
«Южный Парс» является ключевым источником поставок энергоресурсов для Турции и играет критическую роль в региональной энергетике. В 2025 году добыча газа на месторождении достигла рекордных 730 млн куб. в сутки.
Израильский чиновник сообщил, что ВВС Израиля нанесли удары по иранской газовой инфраструктуре на юге страны. Это первый эпизод в текущем конфликте, когда целью атак оказались объекты добычи нефти и газа.
Как сообщило иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции Ирана в ответ опубликовал список энергетических объектов Персидского залива в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, которые «стали прямыми и законными целями» после нападения на Южный Парс.
Среди них названы НПЗ «Самреф», газовое месторождение Аль-Хосн, нефтехимические комплексы Аль-Джубайль и Масаид, а также объекты в Рас-Лаффане. «Все граждане, жители и сотрудники должны немедленно покинуть эти районы и отойти на безопасное расстояние», — говорится в предупреждении.
В МИД Катара удары по энергетической инфраструктуре назвали опасным прецедентом. Советник премьер-министра и представитель МИД страны заявил, что атаки на объекты, связанные с месторождением Парс, создают угрозу глобальной энергетической безопасности, населению региона и окружающей среде.
«Мы вновь подчеркиваем необходимость избегать ударов по жизненно важным объектам и призываем все стороны к сдержанности, соблюдению международного права и деэскалации», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее Иран и Россия заявили о «прилете» на территории атомной электростанции в иранском городе Бушер вблизи действующего энергоблока. Сейчас утечки радиации не зафиксировано, однако инцидент усилил опасения относительно ядерной безопасности в регионе.