Нанесли ущерб на 2 миллиона евро: троих украинцев подозревают в поджоге порта в Хорватии

Хорватская полиция разыскивает трех граждан Украины, подозреваемых в умышленном поджоге в порту Медулин. В результате масштабного пожара уничтожены или существенно повреждены 35 малогабаритных судов – яхты, лодки и катера.

Об этом пишет Jutarnji List.

По данным следствия, 14 мая трое украинцев в возрасте от 25 до 28 лет, действовавшие по предварительному сговору, прибыли в Хорватию с территории Польши на автомобиле. Они припарковались неподалеку от порта Медулин, а затем пешком направились к причалу, где швартуются небольшие плавсредства.

Один из злоумышленников перелез через ограждение пирса, пока его подельники были на страже. Подозреваемый приблизился к одной из лодок, принадлежавшей 65-летнему хорвату, и бросил на палубу бутылку с "коктейлем Молотова", в результате чего на судне вспыхнул пожар.

Огонь быстро перекинулся на соседние плавсредства. В результате 22 судна сгорели полностью, еще 13 получили существенные повреждения. Ущерб от пожара оценивается в 2 миллиона евро.

В полиции сообщили, что, по имеющейся информации, злоумышленники выехали из Хорватии после совершения поджога. Похоже, что место их нахождения известно полиции, но эту информацию не разглашают в интересах следствия.

Информация о подозреваемых направлена в прокуратуру соответствующей страны. Следствие ждет международный ордер на арест подозреваемых.

Напомним, шестерых людей обвиняют в поджоге принадлежащих украинцам складов в Лондоне, связях с террористической организацией и шпионаже в пользу России.

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